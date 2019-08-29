BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "(Mültecilere ilişkin) Hangi yardımlara ihtiyaç olduğu konusunda da Türkiye ile sürekli konuşacağız çünkü Türkiye gerçekten çok sayıda mülteciyi kabul etti." dedi.

Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile başkent Berlin'deki başbakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Yaz aylarında özellikle ağustosta mülteci sayısının arttığını ifade eden Merkel, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile mültecilere ilişkin yapılan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye mutabakatı konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu düzenli görüştüğünün altını çizen Merkel, "Hangi yardımlara ihtiyaç olduğu konusunda da Türkiye ile sürekli konuşacağız çünkü Türkiye gerçekten çok sayıda mülteciyi kabul etti." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Almanya ve Yunanistan'ın AB-Türkiye mutabakatından yana olduğunu belirterek, bu anlaşmadaki mekanizmaları harekete geçirmek gerektiğini dile getirdi.

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