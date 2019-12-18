HABER

'Türkiye, kapısına gelene kalbini açtı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 18:25 | Son Güncelleme

EDİRNE'de düzenlenen 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliğinde konuşan Vali Yardımcısı Yusuf Güler, "Asil ve soylu tarihimize baktığımızda, kapımıza gelen bize sığınan insanlara, kavimlere, ülkelere sadece sınırlarımızı değil aynı zamanda kalplerimizi açmışız" dedi.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de düzenlenen 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliğinde konuşan Vali Yardımcısı Yusuf Güler, "Asil ve soylu tarihimize baktığımızda, kapımıza gelen bize sığınan insanlara, kavimlere, ülkelere sadece sınırlarımızı değil aynı zamanda kalplerimizi açmışız" dedi.
Edirne Valiliği İl Göç İdaresi tarafından, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye’ temasıyla etkinlik düzenlendi. Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Tarkay Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.
'MİSAFİRE BAKIŞ AÇIMIZI DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR'
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Türkiye’de misafirlere olan bakış açısının biraz daha düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Vural, "Biz bugün, dünyada en fazla göçmene kucak açmış bir ülkeyiz. Biz bugün dünyada gayri safi milli hasılasından dış yardım yapan birinci ülkeyiz. Yani göçün asıl kaynağında çözüm bulmak için onlara yardım elini uzatan insanlarız. Ülkemizde 191 ülkeden göçmen var ama hiç fark etmez nereden olduğu, hepsi insan. Bizim misafirlerimize, dostlarımıza bakış açımızı biraz daha düzeltmemiz gerekiyor, onları ötekileştirmememiz gerekiyor. Onları tamamen bizden saymamız gerekiyor. Çünkü onlar yarın bizim birer parçamız olacak. Bizim bu gerçekle yaşamamız gerekiyor" diye konuştu.
'KAPIMIZA GELENE KALBİMİZİ AÇTIK'
Vali Yardımcısı Yusuf Güler ise Türkiye’nin tarih boyunca sınırlarına gelen misafirlere hep kalbini açarak dünyaya örnek olduğunu söyledi. Güler, "Asil ve soylu tarihimize baktığımızda, kapımıza gelen bize sığınan insanlara, kavimlere, ülkelere sadece sınırlarımızı değil aynı zamanda kalplerimizi açmışız. Gerçekten ülkelerin karşılaşabilecekleri en zor olaylardan birisi göç. 5 milyon insan çok büyük bir rakam. Bir çok Avrupa ülkelerinin politikalarını olumsuz etkileyebilecek, iktidarları devirebilecek bir rakam. Ama bizler milyonarı barındırarak dışlamıyoruz, ötekileştirmiyoruz. Ümidimiz ülkelerindeki olumsuzlukların, savaş halinin sona erip bir an önce kendi ülkelerine geri dönmeleri" dedi.
Konuşmaların ardından program, Edirne'de okuyan aralarında göçmenlerin de bulunduğu öğrencilerin dans performanslarıyla devam etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
İki kızı eve gelmeyen anne konuştu : Evlatlarımı çaldılarİki kızı eve gelmeyen anne konuştu : Evlatlarımı çaldılar
KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreniKKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında flaş gelişme

Firari hakim ve savcılar için kırmızı bülten!

Son dakika! Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'nda 'kız kaçırma' çatışmasında yoldan geçerken vurulup hayatını kaybeden Berkay İşlev davasında karar çıktı

'Kız kaçırma' çatışmasında iki kişi hayatını kaybetmişti! Karar verildi

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

Bu acının tarifi yok! İki kardeş bir gün arayla feci şekilde hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.