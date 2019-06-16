HABER

Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 00:39 | Son Güncelleme

Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Kenya'nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Wajir eyaletindeki terör saldırısında 8 polis memurunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kenya'nın Somali sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polis yaşamını yitirmişti.

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Muhtarlık kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı varMuhtarlık kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var
Ünlü mankenler kelebek hastası çocuklar için podyuma çıktı Ünlü mankenler kelebek hastası çocuklar için podyuma çıktı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kenya kınama terör saldırısı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Darıca'daki sel felaketinden acı haber geldi!

Darıca'daki sel felaketinden acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhtarlık kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Muhtarlık kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Tayinim çıktı' dedi 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

Borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için en güzel resimli, uzun veya kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel resimli, uzun veya kısa mesajlar

Piknik yaparken yıldırım çarptı, ağır yaralandı!

Pikniğe gitti, kabusu yaşadı!

YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.