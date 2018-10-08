Türkiye ne okuyor ?

Unesco verilerine göre kitap okuma oranında dünyada 86. sıradayız. En fazla kitap okuyan ülkelerin başında ise Fransa ve İngiltere yer alıyor.

Peki Türkiye sıralamasında en çok okuyan şehir hangisi, hangi şehir hangi yazarları okuyor?

Bu soruların cevaplarını sizin için idefix ile beraber derledik. Son 6 aylık sipariş oranları baz alınarak hazırlanan şehir bazlı okuma listesinin sonuçları şöyle:

Türkiye’nin en çok kitap okuyan şehri 2.08 okuma endeksi oranıyla Ankara. Ankara’yı sırasıyla İstanbul ve Eskişehir takip ediyor. İzmir, Tunceli, Muğla, Çanakkale, Karabük, Kocaeli ve Kırklareli de en çok okuyan şehirler sıralamasında ilk 10’un arasında.

idefix Türkiye okuma endeksi; (bir şehre satılan kitap sayısı/ son altı ayda satılan kitap adedi), (Şehrin nüfusu / Türkiye Nüfusu) hesaplaması ile elde ediliyor. Bu sayede gerçekçi ve kapsamlı bir okuma haritası çıkarabilmek mümkün oluyor. Şehirlerin toplam sıralama içerisindeki yeri ve okuma alışkanlıkları da harita üzerinden kolaylıkla takip edilebiliyor.