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Türkiye'nin doğusu ayrı batısı ayrı mevsim yaşıyor! Kar yağışından yürüyemeyen de var, sıcaktan denize giren de...

04.12.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin iki bölgesi, iki ayrı mevsimi yaşarken gelen görüntüler şaşırttı. Kars ile Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımda aksamalara neden olurken, vatandaşlar yürümekte bile zorlandı. İç ısıtan görüntüler ise Türkiye'nin tatil cennettlerinden biri olan Bodrum'dan geldi. Sıcak havada yerli ve yabancı turistlerin bazıları denize girdi, bazıları da plajda güneşlendi.

Türkiye'nin doğusu ayrı batısı ayrı mevsim yaşıyor! Kar yağışından yürüyemeyen de var, sıcaktan denize giren de...

Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, kar yağışıyla da sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sarıkamış ilçesinde ise Şehitler Mahallesi bölgesinde aniden bastıran kar çevreyi beyaz örtüyle kapladı.

Yolda yürüyen bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Bazı besiciler de koyunlarını evlerinin bahçelerinde otlatmaya çalıştı.

Susuz ilçesi ile Kars-Göle kara yolunda da etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Güvenlik güçleri yolu kullanan sürücülere, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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ARDAHAN

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof kara yolunda da sis görüş mesafesini düşürdü.

BODRUM'DA DENİZE GİRDİLER

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Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 dereceyi bulan güzel havayla 19 derecelik deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe başta olmak üzere Bitez ve Gümbet gibi noktalarda denize girdi. Bazı yabancı turistler ise plajda ve kumsalda oturup, vakit geçirmeyi tercih etti. (AA/DHA)

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