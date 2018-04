Türkiye’nin 'en ağır' kadınının zayıflama maratonu başlıyor

“Her şeyden koptum, her şeye hasret kaldım”

Aşırı kilolarından dolayı yaşadığı sıkıntılarını anlatan Hasta İpek Balaban ”Sağlıklı zamanlarımda 80 kiloydum. Yaklaşık 10 yıldır yatak hastasıyım, hiç hareket edemiyorum. Her şeyden koptum, her şeye hasret kaldım. İşimden, evimden, çocuklarımdan koptum. Devamlı evin içinde psikolojim bozuldu bazen ne yaptığımı bilemedim, denge bozukluğum oldu. Devamlı ekmeğe verdim kendimi gezemediğim için. Komşularım her şey getirip önüme koyuyorlardı pilav olsun, ekmek olsun, makarna olsun yiyordum devamlı bir oturuşta bir ekmeği yiyordum. Eşim çalışmaya gitmiyordu. Korkuyordum eşim bana ekmek getiremeyecek diye eşim hep yanımda duruyordu. Torunlarım yanıma gelmiyorlar korkuyorlar benden” dedi.

“Buradan yürüyerek evime gitmek istiyorum başka bir şey istemiyorum”

Normal sağlıklı hayatına dönmek isteyen Balaban “Doktorların elindeyim hepsinin yardımcı olmasını istiyorum, gezmek istiyorum, sağlığıma kavuşmak istiyorum, sokağa çıkmak, komşularımla konuşmak istiyorum. Bir an önce normal hayatıma dönmek, düzelmek istiyorum. Buradan yürüyerek evime gitmek istiyorum başka bir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı.