Türkiye’nin 'en ağır' kadınının zayıflama maratonu başlıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki İpek Balaban'ın hayatı, kontrolsüz ve hızla aldığı kilolarla değişti. Balaban'ın aşırı kiloları, başta sağlık sorunları olmak üzere, bakıma ihtiyaç duyması nedeniyle eşinin çalışamaması gibi birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi.

Türkiye'nin bilinen "en ağır" kadın obezite hastası olan Balaban, yaklaşık 16 yıl içerisinde 250 kilo alarak hareket edemez duruma gelerek yaşamının son 5 yılını yatağa bağımlı olarak geçirdi. Bu süreçte ihtiyaçlarını dahi ancak eşinin desteğiyle karşılayabilen Balaban, aynı zamanda vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan yatak yaraları ve enfeksiyonel sorunlarla da mücadele etmeye başladı.

Yaşadığı tüm sorunlardan kurtulmak için diyet gibi seçenekleri de deneyen ancak başarılı olamayan Balaban'ın hayallerini Biruni Üniversitesi Hastanesi gerçekleştirecek. İpek Balaban, bunun üzerine, aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 8 kişi tarafından yaşadığı 15 metrekarelik odadan çıkarılarak, obeziteden kurtulmak için İstanbul’a getirildi. Balaban, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren obez ambulansıyla İstanbul'da Dr. Öğr. Üyesi Alper Öztürk ve ekibi tarafından tedavi edileceği hastaneye getirildi.