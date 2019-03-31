HABER

Türkiye'nin en yaşlı muhtarı 93 yaşında yeniden seçildi

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 21:55 | Son Güncelleme

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Güvendik köyünde 40 yıldır muhtarlık yapan, "Türkiye'nin en yaşlı muhtarı" unvanına sahip Ali Hamurlu yeniden muhtar oldu.

Türkiye'nin en yaşlı muhtarı 93 yaşında yeniden seçildi

Kilis'in Güvendik köyünde muhtarlık yapan, "Türkiye'nin en yaşlı muhtarı" unvanına sahip 93 yaşındaki Ali Hamurlu yeniden seçildi.

Elbeyli ilçesinin 20 haneli, 73 nüfuslu Güvendik köyünde yaklaşık 40 yıldır muhtarlık yapan Hamurlu, 1978'den bu yana olduğu gibi bugün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de geçerli sayılan 57 oyun tamamını alarak yeniden muhtar oldu.

Oyların teslim edilmesinin ardından köyün gençleri muhtarlık binasına gelerek Hamurlu ile görüştü. Hamurlu, gençlere cami ve köy yolunun bakımı sözünü verdi, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

98 YAŞINA KADAR GÖREV YAPACAK

Hamurlu, yaptığı açıklamada, 40 yıldır muhtarlık yaptığını, 5 yıl daha görevini sürdüreceğini söyledi. İlerlemiş yaşına rağmen birçok gençten daha dinamik olduğunu, enerjisini her gün yürümeye, alkol ve sigaradan uzak kalmaya borçlu olduğunu belirten Hamurlu, "Gençlere tavsiyem, bol bol yürümeleri, içki içmemeleri ve sigaradan uzak durmaları." dedi.

Hamurlu, seçim sonuçlarının herkese hayırlı olmasını diledi, muhtarlardan vatandaşa sahip çıkmalarını istedi.

Köy sakinlerinden Servet Yavuz da Hamurlu'ya çok güvendiklerini, bir dönem daha muhtar olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. (AA)

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranıİYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı
20 yılda 4 farklı partiden 5 kez seçime giren aday seçilemedi20 yılda 4 farklı partiden 5 kez seçime giren aday seçilemedi
Anahtar Kelimeler:
EN yaşlı muhtar Kilis

En Çok Okunan Haberler

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mansur Yavaş'tan ilk sonuçların ardından açıklama

Mansur Yavaş'tan ilk sonuçların ardından açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Yeni belediye başkanlarının tam listesi (İşte 31 Mart yerel seçim sonucuna göre belediye başkanları)

Yeni belediye başkanlarının tam listesi (İşte 31 Mart yerel seçim sonucuna göre belediye başkanları)

Derecik seçim sonuçları 2019: Hakkari ilinin Derecik ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Derecik seçim sonuçları 2019: Hakkari ilinin Derecik ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Baba-oğul yarışmıştı! Kazanan belli oldu

Baba-oğul yarışmıştı! Kazanan belli oldu

İstanbul Kadıköy'de İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay kaç oy aldı?

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

20 yılda 4 farklı partiden 5 kez seçime giren aday seçilemedi

20 yılda 4 farklı partiden 5 kez seçime giren aday seçilemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.