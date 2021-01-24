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Türkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı! 95 ilginç adli olay yer alıyor

24.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı! 95 ilginç adli olay yer alıyor

Mersin'de Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, İngilizcede Crime Scene Investigation olarak tanımlanan (CSI), Olay Yeri İnceleme 'Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler' adlı kitabı çıkardı. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan kitapta, 167 yazar tarafından yazılmış 95 ilginç adli olgu çözümlemesi yer alıyor.

Editörlüğünü Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün yaptığı Türkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı 'Olgularla Adli Tıp & Adli Bilimler' 167 yazar tarafından yazıldı. 95 ilginç adli olgu çözümlemesinin yer aldığı kitapta, cinayet, intihar, trafik ve iş kazaları, çocuk istismarı, cinsel şiddet, yorgun mermi, paket vücut sendromu, maluliyet, moleküler otopsi, ani beklenmedik şüpheli ölümler gibi çok daha fazla olgu ve çözümlemeleri anlatılıyor.

'POLİSİYE ROMAN YAZARLARI VE SENARİSTLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK'

95 olgu ve çözümünden oluşan kitabın polisiye roman yazarları ve senaristler için kaynak oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Dokgöz, "Bu Türkiye'nin ilk 'C-S-I' diye tanımlayabileceğimiz Olay Yeri İnceleme kitabı. İçerisinde 95 olgu ve bu olguların çözümlerinin olduğu kitabın oluşum süreci yaklaşık bir yılı buldu. Kitabın içerisinde psikologlar, hukukçular, olay yeri inceleme uzmanları var. Kitabın içeriği çok ilginç. Çocuk cinsel istismarından erişkin cinsel istismara, her türlü otopsi, antropolog olgular, olay yeri inceleme, cinayetler, intiharlar, kazalar, çek senet sahtekarlıkları var. Polisiye roman yazanların sadece kendi hayal dünyalarını yansıtmalarını değil bilimsel gerçeklikleri de yansıtmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu kitabın yazarlarımıza da katkı sunacağına inanıyorum. Buradan yeni senaryolar çıkabilir" dedi.

DHA

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