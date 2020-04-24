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Türkiye’nin ilk iftar topu Kars’tan atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 20:00 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk iftar topu Kars’tan atıldı. Topu atan Tacettin Durmuş isimli görevli, 16 yıldır Kars’ta iftar topu attığını belirterek "Korona virüs nedeniyle şimdi herkes evinde Ramazan topunun sesini bekliyor" dedi.

Türkiye’nin ilk iftar topu Kars’tan atıldı

Kars Valiliğince geleneksel hale getirilen ve “Türkiye’nin ilk iftar topu” bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla birlikte tarihi Kars Kalesi’nin bulunduğu bölgeden atıldı. Kars’ta tek "Ateşleyici yeterlilik belgesi"ne sahip olan Tacettin Durmuş bu yılda iftar topunu ateşlemenin mutluluğunu yaladı. İftar topun patlamasıyla birlikte vatandaşlar da oruçlarını açtı.

16 yıldır iftar topunu attığını ifade eden Tacettin Durmuş, “16 yıldır Kars’ta iftar topunu atarak, iftar saatinin geldiğini tüm Kars halkına ilan ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda Kars Valiliği adına atıyorum. Bu yıl ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs bizi de biraz etkiledi. Daha doğrusu her yıl olduğu gibi burası tarihi mekan da her yıl şenlikler olurdu. Herkes evinde Ramazan topunun sesini bekliyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars iftar topu

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