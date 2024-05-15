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Mustafa Destici'den Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile ilgili dikkat çeken sözler! 'Cumhurbaşkanımızın hedef alındığı...'

15.05.2024 14:30
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 emniyet personeli hakkında konuştu. Destici, "Ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız, hafife alınamayacak bir süreçle karşı karşıyayız. Çok net bir şekilde Cumhurbaşkanımızın, hükümet üyelerimizin hatta eski bakanlarımızın ve çok önemli bürokratlarımızın hedef alındığı bir süreç olduğu gözüküyor" dedi.

Mustafa Destici'den Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile ilgili dikkat çeken sözler! 'Cumhurbaşkanımızın hedef alındığı...'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Sivas'a geldi. İlk olarak Sivas Belediyesi'ni ziyaret eden Destici, Belediye Başkanı Adem Uzun ve yardımcıları ile bir araya gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere konuşan Destici, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın liderliğinde, kurulduğumuzdan beri hep sivil, demokratik, hukukun üstünlüğünü içinde barındıran ve bu milletin inancını, kültürünü benimsemiş demokratik bir anayasayı, yeni bir anayasayı, sivil bir anayasayı hep savunduk. Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulması gerektiğini savunduk" dedi.

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'İSRAF EDİYORSANIZ; DÜZLÜĞE ÇIKAMAZSINIZ'

Tasarruf tedbirlerine de değinen Destici, "En son Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından tasarruf tedbirleri açıklandı. Güzel, destekliyoruz. Çünkü tasarruf olmadan ekonomi düzlüğe çıkmaz. Küçük bir aile, ev ekonomisinde bile bu böyledir, şirketlerde de bu böyledir. Ne kadar kazanırsanız kazanın, israf ediyorsanız; düzlüğe çıkamazsınız. Onun için israf edilmemeli, tam tersine tasarruf edilmeli. Bunu destekliyoruz, detayına girmek istemiyorum" diye konuştu.

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'SEÇİMSİZ SÜRECİ İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine ilişkin Destici, "CHP Genel Başkanının Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyareti, bizim İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanıyla görüşmelerimiz, bu tür görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu yumuşamaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu önümüzdeki takribi 3 yıllık seçimsiz süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Başta hayat pahalılığı, enflasyon olmak üzere temel problemlerin, milletimizin canını yakan temel problemlere de hep birlikte çare bulmamız, çare üretmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi.

'HAFİFE ALINAMAYACAK BİR SÜREÇLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 emniyet personeli hakkında da konuşan Destici, "Ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız, hafife alınamayacak bir süreçle karşı karşıyayız. Çok net bir şekilde Cumhurbaşkanımızın, hükümet üyelerimizin hatta eski bakanlarımızın ve çok önemli bürokratlarımızın hedef alındığı bir süreç olduğu gözüküyor. Şu anda, tam net bir şekilde ortaya çıkmadı ama eldeki bilgiler ve açıklanan hadiselere baktığımız zaman; bunu net bir şekilde görüyoruz. Yeni FETÖ'vari yapılar varsa, bunlar da deşifre edilecektir ki bu hadise bir nevi deşifre etmiştir. Bunlardan da tamamen kurumlarımız ve devletimiz temizlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürüyüşünü de inşallah hiç kimse engelleyemeyecektir. BBP, her zaman, her şartta hem anayasamızın hem de yasalarımızın hem seçilmiş cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin sonuna kadar yanındadır. Milli iradenin sonuna kadar yanındadır. Cumhur İttifakı'nın içerisinde olmamız bize de ayrı bir mesuliyet yüklemektedir. Mesuliyetimizin gereğini bugüne kadar nasıl yaptıysak, bundan sonra da yapacağımızı da net bir şekilde ifade ediyorum" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici Ayhan Bora Kaplan
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