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  4. Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-PD170 Motoru

Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-PD170 Motoru

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TEI-PD170 Motorunun Seri Üretim Teslim Töreni’nin ardından TS1400 Turboşaft Motorundaki son gelişmeleri de yerinde gözlemledi.

Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-PD170 Motoru

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ile proje hakkında güncel bilgileri paylaşan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Turboşaft Motor Geliştirme Projesi’nin önemli kilometre taşlarından birisi olan Çekirdek Motor Testi kabul sürecini Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirdik.” dedi.

İLK MİLLİ HELİKOPTER MOTORU

Ülkemizin ilk millî helikopter motoru olacak TS1400 motorunun 2017 yılında ilk parça imalatlarının tamamlanmasının ardından ilk ateşlemesi 2018 yılında başarıyla gerçekleşmişti. 16 Aralık’ta gerçekleştirilen Çekirdek Motor Testi kapsamında; kalibrasyon, konfigürasyon kontrolleri, 1 saat 45 dakikalık test icrası, test sonuç değerlendirmeleri, kritik parça FPI değerlendirmeleri bulgusuz olarak başarıyla tamamlandı. Çekirdek Motor Testi öncesindeki hazırlık sürecinde; 2 motor ile toplam 18 motor montajını içeren 32 bin motor devrine kadar ulaşan ve bazıları 3 saati aşan 200’den fazla hazırlık testi gerçekleştirdi.

TS1400 Turboşaft Motoru Hakkında
TS1400 motorunun deniz seviyesi hava maksimum kalkış gücü 1400 shp ve deniz seviyesi standart hava maksimum tek motor (30 saniye) gücü 1660 shp’dır. TS1400 motoru, bu güç isterlerini karşılayacak şekilde çalışırken 20.000 ft servis tavanı ve 23.000 rpm şaft çıkış hızı koşullarını sağlayacaktır.

TEI-PD170 Motorunun Seri Üretim Teslim Töreni’nin ardından

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teı pd170 Motor

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