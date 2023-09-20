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Türkiye'nin konuştuğu FETÖ'cü psikiyatrist skandalında yeni detaylar! Çocuklara yaptıkları dehşete düşürdü, mesajlar ortaya çıktı: "Tuvalette kendimi ısırdım"

20.09.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'cü psikiyatri profesörünün çocuklara ve ailelere yaptıkları Türkiye'nin gündemine oturdu. 17 yaşındaki bir kızın aylar süren terapide yaşadığı korku filmi gibi süreci arkadaşlarına bir ses kaydı ile anlattığı ortaya çıktı. M.Ç. "Bana Ketamin verip babamın bana tecavüz ettiğine inandırdı. Ben inanmak istemedim direndim. Tuvalete gidip kendi kendimi ısırdım, kollarımı morarttım ama olmadı, direnemedim. Babam kâbuslarıma girmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin konuştuğu FETÖ'cü psikiyatrist skandalında yeni detaylar! Çocuklara yaptıkları dehşete düşürdü, mesajlar ortaya çıktı: "Tuvalette kendimi ısırdım"

Türkiye'nin gündemine oturan FETÖ'cü psikiyatri profesörü Süleyman S.Z.'nin çocuklara ve ailelere yaşattığı dehşetin yankıları sürerken, 17 yaşındaki bir kızın aylar süren terapide yaşadığı korku filmi gibi süreci arkadaşlarına bir ses kaydı ile anlattığı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; genç kızın arkadaşlarına gönderdiği mesajda anlattıkları kan dondurdu.

işte o mesajlar;

"S.Z. bana da Ketamin verdi. Burnumdan fıs fıs ile verdi. Normal burun açıcı sprey kabının içindeydi.

"AYLARCA BENİ BABAMIN BANA TECAVÜZ ETTİĞİNE İNANDIRMAYA ÇALIŞTI"

Aylarca beni babamın bana tecavüz ettiğine inandırmaya çalıştı. Benim babam aramdaki bağ aşırı kuvvetli. Ben buna asla inanmadım.

Her gittiğimde kafam iyi olduğunda bana bunu anlattı 2 saat süren seanslarda ben oturup bu adamla kavga ettim. Sen psikopatsın diye kavga ediyordum.

Bana bağımlılık yapan bir ilaç daha yazdı. İlem araştırdı vermek istemediler. Doktora sordu ailem o da aileme bu ilaç şart kızınız intihar eşiğinde dedi.

Ailemde mecburen o ilacı aldı. Çünkü korkmuşlardı. Bu ilaç 2 ay kullanılıp bırakılması lazımmış. Ben onun dediğine göre 4 ay boyunca sabah akşam aldım o ilacı"

"BENİ BİLE BUNA İNANDIRDI"

Gerçekten çok zor zamanlar geçirdim diyen M.Ç.; "Aylarca bana deli gibi davrandı. Babamı aşırı suçlayarak konuştu.

Sanki görmüş gibi bana anlatıyordu. Çoklu kişilik bozukluğu tanısı koydu bana. Beni bile buna inandırdı.

Gecelerce ben babamın bana dokunduğunu gördüğüm kâbuslar yaşadım. Bunun üzerine bana evden ayrılmam gerektiğini söyledi.

"BAZI KIZLARA TACİZDE BULUNMUŞ"

Klinikteki başka kızlardan bahsetti, onlarda evden ayrılmak istiyor dedi. Bazı kızlara tacizde bulunmuş ama bana bulunmadı.

"TUVALETTE KENDİMİ ISIRDIM"

Tabi kafam iyiken neler yaptı bilmiyorum. Ama terapiden çıkıp oranın tuvaletinde kendi kendimi ısırdığımı hatırlıyorum.

Adamın dediklerine inanmak istemiyorsun ama bir taraftan ilacın etkisiyle buna inanmamak imkânsız. Hep kafamın içinde sahte bir anı oluyordu" dedi.

Beni Pazar günleri klinik kapalıyken tek başıma çağırıyordu diyen M.Ç; "Babam bu adama gidemezsin gitme de diyemedi. Çünkü dese sanki gözümde suçlu olacakmış gibiydi. Çok kötü durumdaydım ne şikâyetçi oldum ne de bir şey. Ama bir şekilde ona gitmeyi bıraktım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Doktor çocuk psikiyatri

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