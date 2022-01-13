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Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' olayında yeni gelişme! Tuncer Ustael: Bir an önce...

13.01.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre Türkiye'nin gündemini meşgul eden Palu ailesi olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanması sürdü. Sanık Tuncer Ustael, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Palu ailesi beni suçladı, bu eylemleri gerçekleştirmediğim halde yargılanıyorum." dedi. Duruşma 1 Nisan'a ertelendi.

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' olayında yeni gelişme! Tuncer Ustael: Bir an önce...

Uzun süre tüm Türkiye'nin konuştuğu ve gündemi meşgul eden Palu ailesi olayıyla ilgili yeni bir gelişme oldu. Palu ailesi olayında sanıkların yargılanmasına devam edildi. Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu teyzesi Ayşe Palu ile dayısı İsa Palu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

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TUNCER USTAEL: PALU AİLESİ BENİ SUÇLADI

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık Ustael, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Palu ailesi beni suçladı, gerek öldürme gerekse de tecavüz olaylarından beni sorumlu tuttular. Bu eylemleri gerçekleştirmedim, yapmadığım halde yargılanıyorum. Bir an önce karar verilmesini istiyorum. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

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Sanık Ayşe Palu da daha önceki savunmasını ve celse arasında gönderdiği yazılı dilekçesini tekrar ettiğini söyledi.

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Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını dile getirerek, eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

DURUŞMA 1 NİSAN'A ERTELENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da beyanlara diyeceklerinin bulunmadığını belirterek, eksik hususların tamamlanması talebinde bulundu.

Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 1 Nisan'a erteledi.

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PALU AİLESİ OLAYI

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Emine Ustael'i "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edilmişti.

Fatih Palu'ya suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

PALU AİLESİ SON DURUM

Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Emine Ustael, Hava ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava bu dosyayla birleştirilmişti. Sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası istemiyle açılan dava da yargılama dosyasıyla birleştirilmişti. (AA)

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