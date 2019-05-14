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Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gelen gidemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

'Türkiye’nin Maldivleri' olarak adlandırılan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Salda Gölü havadan görüntülendi. Doğası ile dikkat çeken golü, her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve doğası ile dikkat çeken Salda Gölü, mavi ve beyaz tonları ile özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı. 6,8 kilometre eninde, 9,186 kilometre uzunluğundaki gölden herhangi bir akarsu çıkışı bulunmuyor.

Kapalı havza gölü özelliği ile dikkat çeken Salda, gelin ve damatların da uğrak mekanı. Göl, barındırdığı endemik türler ile aynı zamanda uluslararası bir öneme de sahip. Bölge önemli bir kuş, doğa ve bitki alanı.
Sığırkuyruğu bitkisinin 2 türü yalnızca Salda’nın güney kıyılarında yetişiyor. Salda Gölü’nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Göl ve kıyı şeridi ise 1. Derece Doğal Sit alanı.
Bölge sadece günü birlik ziyaretçilerin değil, kamp yapmak isteyenlerin de uğrak noktası. Son zamanlarda popüler olması sebebiyle özellikle Rus turistler de bölgeye adeta akın ediyor.
Salda Gölü’nün mükemmel olduğunu ifade eden üniversite öğrencisi Ferdi Aydın, “Ben Karadenizliyim, özellikle görmek için buraya geldim. Türkiye’de ender göllerden birisi” dedi.
Azerbaycan vatandaşı Seruz Rahimov Talış ise, “İlk Maldivler'e gitmeyi düşünüyordum. Kardeş memlekette böyle güzel bir yerin olduğunu duyunca geldik. Nefis bir yer. Günübirlik kamp atmayı düşünürken, 3 gündür gidemedik. Kendi ülkemin vatandaşlarına tavsiye ediyorum. Tüm güzellikleri burada görmek mümkün” diye konuştu.
Salda Gölü’nün yer yer derinliği 185 metreye ulaşıyor. Salda bu özelliği ile Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alıyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Salda Gölü Burdur

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