İSTANBUL, (DHA) ULUSLARARASI Pediatri Kurumu (International Pediatric Assocation - IPA) tarafından 'Mülteci ve Göçmen Çocuklar' başlığı ile İstanbul'da düzenlenen toplantıda IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Herkes tek tek Türkiye'ye yaptığı için teşekkür ediyor. Eğer Türkiye olmasaydı Aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu ama Türkiye'nin sahip çıkmasıyla gerçekten büyük bir kriz engellenmiş oldu" dedi. Uluslararası Pediatri Kurumu yeni dönem Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nın girişimleriyle düzenlenen toplantıya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve IPA Başkanı Prof. Dr. Errol Alden katıldı. Geçtiğimiz yıl Londra'da yapılan toplantının bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Kerem Hasanoğlu, "Şu an burada kıta başkanlarımız ve dünyada alanında en önde gelen akademisyenler bizlerle birlikte. Konu başlığımız mülteci, göçmen çocuklar. Bu konuda her ülke kendi yaptıklarını anlatıyor. Bu anlamda Türkiye'yi temsilen AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu katıldı ve çok güçlü bir sunum yaptı" dedi.

'EĞER TÜRKİYE OLMASAYDI AYLAN BEBEKLERİN SAYISI YÜZBİNLERCE OLURDU' Tüm dünyayı derinden yaralayan Aylan bebek ile ilgili olarak da konuşan Hasanoğlu, "Herkes tek tek Türkiye'ye yaptığı için teşekkür ediyor. Özellikle savaş mağduru çocuklara sahip çıkmasından dolayı en çok da şunu ifade ediyorlar, 'Eğer Türkiye olmasaydı Aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu ama Türkiye'nin sahip çıkmasıyla gerçekten büyük bir kriz engellenmiş oldu" dedi. ‘TÜRKİYE 9 YILDIR SURİYELİLER VE DİĞER GÖÇMENLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR’ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin yaklaşık 9 yıldır 3.6 milyon Suriyeliye ve başka ülkelerden göç etmek zorunda kalanlara ev sahipliği yaptığını belirterek şunları söyledi: "Bu ev sahipliğinin birçok tarafı var. Politik tarafları haricinde bu insanlar burdayken başta çocuklar olmak üzere 'Hangi hizmetleri verebileceğiz?', 'Bu hizmetlerin kalitesi ne olacak?' gibi işin insani tarafları gündeme geliyor. Türkiye şu anda dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapması nedeniyle herkesin yaptıklarını merak ettiği bir ülke konumunda."