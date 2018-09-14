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Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları Van'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

VAN'ın Çatak ilçesinde 16 Eylül'e kadar sürecek Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları bugün başladı.

Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları Van'da başladı

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/ÇATAK (Van), (DHA) - VAN'ın Çatak ilçesinde 16 Eylül'e kadar sürecek Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları bugün başladı.
Van'ın doğasıyla, balıyla, ceviziyle tanınan Kato dağının eteklerinde bulunan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Çatak ilçesi, bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen, Çatak Kaymakamlığı ile Belediye tarafından desteklenen şampiyonanın ilk gününde 19 yaş altı kadınlar, 23 yaş altı kadın ve erkek ile açık yaş kadın ve erkek branşlarında 59 ekip, kent merkezinden geçen Çatak Çayı üzerinde belirlenen parkurda yarıştı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Çatak'ın artık terörle değil sporla, sanatla, kültürle anılmasını istediklerini söyledi. Akgül, "Bugün burada Türkiye Rafting Şampiyonasının 3'üncü ayağını Çatak Çayı'nda düzenliyoruz. 250'ye yakın sporcumuz burada yarışacak. Yaklaşık 10'u aşkın şehirden sporcular geldi. Çatak artık terörle değil, rafting ile anılacak. İlçede hem kaymakam hem de belediye başkan vekili olarak görev yapıyorum. Belediye Başkan Vekili olduğumuz zaman ilk yaptığımız iş, Çatak Belediye Spor Kulübünü kurduk ve Çatak Rafting takımını oluşturduk. Böylece bir yıllık çalışma ve Türkiye Rafting Federasyonu ile görüşme sonucunda Türkiye yarışlarını Çatak'a kazandırmış olduk. Kırsal küçük bir ilçeyiz. Çataklı gençlerin imkanları kısıtlıydı. Bizde bu yarışlarla hem ilçeyi tanıtıyoruz hem de gençlere imkan sunuyoruz. Milli sporcuların Çatak'tan çıkması için bütün gayretimizi göstereceğiz. Katılan bütün sporculara başarılar diliyoruz" dedi.
Dalaman Belediyespor oyuncusu Şimal Damla Altınsoy ise yarışmanın eğlenceli geçtiğini ifade ederek, "15 yaşındayım 2 yıldır bu sporu yapıyorum. Muğla, Dalaman'dan geliyorum. Güzel bir aktivite suyu seviyoruz. Suya giriyoruz, çok eğlenceli geçiyor. Bugün ilk günümüz önümüzde 2 gün var. Çok güzel, suyu çok güzel. Mevsim şartlarından dolayı nehrin debisi biraz düşük. Bu yarışma Mayıs ayında olsa çok daha eğlenceli olabilir" diye konuştu.
Feyza Nur Karabacak da rafting sporuna kısa süre önce başladığını, milli sporcu olmak istediğini belirterek,"5 aydır bu sporu yapıyorum. Su sporları ile zaten ilgileniyordum. Bu spor dalında yarıştığım için çok mutluyum. Her geçen gün organizasyon biraz daha gelişiiyor. Rafting yakında olipik bir spor olacak. Umarım bende milli sporcu olurum. Bu yönde hedeflerim var. Her zamanki gibi eğlenceli bir yarış oldu. Kafa kafaya bir yarış olunca kapışma oluyor ve böyle çok daha eğlenceli oluyor" dedi.

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Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları Van'da başladıTürkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları Van'da başladıTürkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları Van'da başladıTürkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışları Van'da başladı

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