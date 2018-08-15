"Türkiye savunma sanayi harcamasında 15. sırada"

KOCAELİ (AA) - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Dünyada savunma sanayideki harcamalar, 1,7 trilyon doları buluyor. Ülkemizde yapılan bu harcamalar 18,2 milyar dolar. Bu harcamalarla birlikte Türkiye, dünyada 15'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de bu sektör her geçen gün artıyor." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Görgün, ASELSAN'ın tarihinde Kocaeli'nin anlamlı bir dönüm noktası olduğunu belirterek, ASELSAN'ın ürünlerini ilk defa Kocaeli Fuarı'nda sergilediğini söyledi.

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de bu sene 4 Türk firmasının yer aldığını anlatan Görgün, "ASELSAN, her sene bulunduğu sırayı genişleterek, ilerleterek devam ediyor. 57'nci sıradan 55'inci sıraya yükseldi. Çok yakın bir zamanda da yeni ortaya koyduğumuz planlama, hızlandırma faaliyetleriyle de ilk 50 içerisine girebileceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Görgün, bilgi teknolojilerinin, çağın önemli konusu olduğunu kaydederek, kendi yaptıkları çalışmaların bir kısmının elektronik ve bilgi teknolojilerinin alt yapısı kullanılarak sağlandığını belirtti.