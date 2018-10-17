KADIN

Türkiye sezaryen ile doğumda Avrupa'da ilk sırada

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 17.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

Saygın tıp dergisi Lancet'in geçen hafta yayınladığı bir araştırmaya göre dünyada sezaryen ile doğum oranının en yüksek olduğu ilk dört ülke arasında Türkiye de var. Rapora göre 2000 yılında toplam doğum oranının yüzde 12'sini oluşturan sezaryen doğum 15 yıl sonra yüzde 21'e yükseldi.

Türkiye sezaryen ile doğumda Avrupa'da ilk sırada

Saygın tıp dergisi Lancet'in geçen hafta yayınladığı bir araştırmaya göre dünyada sezaryen ile doğum oranının en yüksek olduğu ilk dört ülke arasında Türkiye de var. Rapora göre 2000 yılında toplam doğum oranının yüzde 12'sini oluşturan sezaryen doğum 15 yıl sonra yüzde 21'e yükseldi.

Dünyada sezaryen ile doğum oranı birçok ülkede yükselişte. 169 ülkedeki verilere bakıldığında 2015 yılında 29 milyonu aşkın doğum sezaryen ile gerçekleşmiş.

Bölgesel olarak bakıldığında araştırmaya göre Latin Amerika'da sezaryen ile doğum oranı Avrupa ve Afrika'ya oranla yaklaşık 10 katı daha fazla. Ülkeler bazında bakıldığında ise bu yöntemle doğum oranı yüzde 0.6 ile en az Güney Sudan'da yüzde 58 ile en fazla Dominik Cumhuriyeti'nde. Araştırmaya göre Türkiye'de sezaryen ile doğum oranı yüzde 53 ile dünya genelinde dördüncü sırada bulunuyor.

dogum

Araştırmada dikkat çeken noktalar:

Özel kliniklerde yapılan sezaryen oranı kamu hastanelerine göre 16 kat daha fazla

Sezaryen yöntemi ile doğum zenginler arasında daha yaygın

106 ülkedeki doğumların ortalama yüzde 15'i sezaryen ile yapılıyor

Sezaryen yöntemi kadın ve bebeğin hayatını kurtarabilir. Kurtarıcı olabileceği kabul edilmeli. Ancak bu yönteme rahatlıkla ve çok sık başvurulması kadın ve çocuğun sağlığı için risk oluşturuyor.

Sezaryen yöntemine başvuru tüm ülkelerde artıyor. 2015'te her 5 doğumun 1'i sezaryen ile gerçekleşti.

PARTNERBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyorBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyor
'Hamilelik ve Doğum' tüm kitapçılarda'Hamilelik ve Doğum' tüm kitapçılarda
Hamileyken banyo yapılmaz, cinsel ilişkiye girilmez mi? İşte gebelikteki en yaygın efsanelerHamileyken banyo yapılmaz, cinsel ilişkiye girilmez mi? İşte gebelikteki en yaygın efsaneler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sezaryen doğum Türkiye sezaryen doğum

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir makyajsız fotoğrafını paylaştı

Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir makyajsız fotoğrafını paylaştı

Hollywood Kadınları törenine Lady Gaga damgası!

Hollywood Kadınları törenine Lady Gaga damgası!

Lady Diana'nın küpeleri Meghan'ın kulağında

Lady Diana'nın küpeleri Meghan'ın kulağında

Gelinliğini giyen de var, 13 yıl sonra aynı elbiseyi giyen de! İşte aynı kıyafeti giymekten çekinmeyen ünlüler

Gelinliğini giyen de var, 13 yıl sonra aynı elbiseyi giyen de! İşte aynı kıyafeti giymekten çekinmeyen ünlüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlarda doğurganlık yarı yarıya düştü

Kadınlarda doğurganlık yarı yarıya düştü

'Hamilelik ve Doğum' tüm kitapçılarda

'Hamilelik ve Doğum' tüm kitapçılarda

Hamileyken banyo yapılmaz, cinsel ilişkiye girilmez mi? İşte gebelikteki en yaygın efsaneler

Hamileyken banyo yapılmaz, cinsel ilişkiye girilmez mi? İşte gebelikteki en yaygın efsaneler

Gebelik sürecinde cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?

Gebelik sürecinde cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?

Daha az ağrılı, daha rahat bir bir doğum yapmak için yapabileceğiniz 8 egzersiz tekniği

Daha az ağrılı, daha rahat bir bir doğum yapmak için yapabileceğiniz 8 egzersiz tekniği

Japonlar bunu da yaptı! Çok yakında bebek yapmak için ilişkiye girmenize gerek kalmayacak

Japonlar bunu da yaptı! Çok yakında bebek yapmak için ilişkiye girmenize gerek kalmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.