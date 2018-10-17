Türkiye sezaryen ile doğumda Avrupa'da ilk sırada

Saygın tıp dergisi Lancet'in geçen hafta yayınladığı bir araştırmaya göre dünyada sezaryen ile doğum oranının en yüksek olduğu ilk dört ülke arasında Türkiye de var. Rapora göre 2000 yılında toplam doğum oranının yüzde 12'sini oluşturan sezaryen doğum 15 yıl sonra yüzde 21'e yükseldi.

Dünyada sezaryen ile doğum oranı birçok ülkede yükselişte. 169 ülkedeki verilere bakıldığında 2015 yılında 29 milyonu aşkın doğum sezaryen ile gerçekleşmiş.

Bölgesel olarak bakıldığında araştırmaya göre Latin Amerika'da sezaryen ile doğum oranı Avrupa ve Afrika'ya oranla yaklaşık 10 katı daha fazla. Ülkeler bazında bakıldığında ise bu yöntemle doğum oranı yüzde 0.6 ile en az Güney Sudan'da yüzde 58 ile en fazla Dominik Cumhuriyeti'nde. Araştırmaya göre Türkiye'de sezaryen ile doğum oranı yüzde 53 ile dünya genelinde dördüncü sırada bulunuyor.

Araştırmada dikkat çeken noktalar:

Özel kliniklerde yapılan sezaryen oranı kamu hastanelerine göre 16 kat daha fazla

Sezaryen yöntemi ile doğum zenginler arasında daha yaygın

106 ülkedeki doğumların ortalama yüzde 15'i sezaryen ile yapılıyor

Sezaryen yöntemi kadın ve bebeğin hayatını kurtarabilir. Kurtarıcı olabileceği kabul edilmeli. Ancak bu yönteme rahatlıkla ve çok sık başvurulması kadın ve çocuğun sağlığı için risk oluşturuyor.

Sezaryen yöntemine başvuru tüm ülkelerde artıyor. 2015'te her 5 doğumun 1'i sezaryen ile gerçekleşti.

