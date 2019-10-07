BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp iş insanlarına "Fırsatı değerlendirin ve Türkiye'ye nasıl yatırım yapabileceğinize, Türkiye'den nasıl daha fazla yatırım çekebileceğinize bakın." dedi.

Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Sırbistan Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu.

Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı zamanda eski Sırp devlet adamı Kral Aleksandar'ın yakın arkadaşı olduğunu anımsatan Vucic, Atatürk'ün Balkan halklarının sorunlarını çok iyi hissedebildiğini ve anlayabildiğini söyledi.

Vucic, iki ülke liderlerinin birbirini anlamasının önemine vurgu yaparak, bugün de kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili ilişkileri daha iyi seviyelere getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Balkan ülkeleri arasında Türkiye ile en iyi ticari ilişkilere sahip ülkenin Sırbistan olduğunun altını çizen Vucic, Türk iş insanlarına Sırbistan'a daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

- "Bana Erdoğan gibi bir dünya lideri daha gösterin"