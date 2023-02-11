Türkiye tek yürek oldu! Arama kurtarma çalışmalarında hep bir ağızdan bağırdılar... “Sesimi duyan var mı?”

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Milyonlarca kişinin etkilendiği depremlerde vefat edenlerin sayısı on binleri buldu. Bölgede binlerce bina çökerken depremin 6. gününde göçük altındaki vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir enkaz başındaki arama kurtarma ekibinin tek bir ağızdan göçük altındaki kişilere bağırdığı anlar acının ortak sesi oldu. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

ACININ ORTAK SESİ OLDULAR

Bir enkazın başında arama kurtarma görevlilerinin hep bir ağızdan “Sesimi duyan var mı?” diye bağırdığı anlar deprem bölgesinde adeta çınladı. Enkazın altından gelebilecek en ufak sesi duyabilmek için derin bir sessizliğe bürünen bölgede adeta nefesler tutuldu. O anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.