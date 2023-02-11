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Türkiye tek yürek oldu! Arama kurtarma çalışmalarında hep bir ağızdan bağırdılar... “Sesimi duyan var mı?”

11.02.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili etkiledi. Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ulaştırıldı. Tüm Türkiye’nin tek yürek olarak enkazlardan mutlu haberleri beklediği günlerde bir arama kurtarma çalışması sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye tek yürek oldu! Arama kurtarma çalışmalarında hep bir ağızdan bağırdılar... “Sesimi duyan var mı?”

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Milyonlarca kişinin etkilendiği depremlerde vefat edenlerin sayısı on binleri buldu. Bölgede binlerce bina çökerken depremin 6. gününde göçük altındaki vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir enkaz başındaki arama kurtarma ekibinin tek bir ağızdan göçük altındaki kişilere bağırdığı anlar acının ortak sesi oldu. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

ACININ ORTAK SESİ OLDULAR

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Bir enkazın başında arama kurtarma görevlilerinin hep bir ağızdan “Sesimi duyan var mı?” diye bağırdığı anlar deprem bölgesinde adeta çınladı. Enkazın altından gelebilecek en ufak sesi duyabilmek için derin bir sessizliğe bürünen bölgede adeta nefesler tutuldu. O anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

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deprem Kahramanmaraş

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