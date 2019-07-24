Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bundan sonra başta hububat olmak üzere birçok üründe gelir garantili ürün sigortası çıkaracağız. Çiftçi ürünü ekeceği zaman kaç liraya satacağını en baştan bilecek." dedi.

Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile "Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni"ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, üretici, köylü ve çiftçi için lisanslı depoculuk ve bu borsanın büyük önem taşıdığına işaret eden Pakdemirli, "Bazı dönemlerde ürün alım satımını iyi planlayamadığımızı, rekolteyi iyi hesap edemediğimizi, fiyat dalgalanmalarına da engel olamadığımızı görüyoruz. Buna engel olmanın en baş koşullarından birisi bir defa ürünü depolayacaksınız. Ürünü depoladıktan sonra gece rahat uyuyabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, çiftçiden ürün fiyatlarıyla ilgili şikayetler aldıklarını, ürün borsalarının tam anlamıyla çalışması halinde bu şikayetlerin oluşmayacağını söyledi.

Köylünün ürününü lisanslı depolara teslim ederek ürün senedini alacağını belirten Pakdemirli, üreticinin elindeki ürün senediyle Ziraat Bankasından uygun imkanlarla kredi kullanabileceğini dile getirdi. Pakdemirli, ürün fiyatlarında artış olması halinde çiftçinin senedini nakde çevirerek, bankaya olan borcunu ödeyebileceğini, böylece normalde elde ettiğinden daha fazla kar sağlayacağını anlattı.