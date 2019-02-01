Türkiye ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı arasında anlaşma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin, 2019-2020 istişare planı imza törenine katıldı.
Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısı’na katılmak üzere Ukrayna’nın Odessa kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile Odessa kentinde bulunan İstanbul Park’ı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Klimkin ile Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 2019-2020 istişare planı imza törenine katıldı.
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