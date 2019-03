"Türkiye yeni bir şahlanışın, dirilişin eşiğindedir"

- "Ulaşım sorunu çözülene kadar durmak dinlenmek yok"

Muhalefetin ülkede tek bir dikili ağacı olmadığını, muhalefetin yıkmak için gayret ettiğini söyleyen Oktay, İstanbul'a kazandırılan mega projelere dikkati çekerek, "Havalimanı deyince gezi olaylarını hatırladım. 'İstemezükçüleri' hatırlıyorusunuz değil mi? 'Havalimanı istemiyoruz.' dediler. Yaptık mı? 'Köprüleri istemezük.' diyorlardı. Her iki köprüyü de her iki uçtan yaptık mı, inci gibi dizdik mi? 'Türkiye'nin faydasına her ne varsa onu istemezük.' diyorlardı. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Yaparız.' dedik ve dimdik durduk. Yaptık mı? Bundan sonra da aynısını yapacağız. Biz bir konuda söz verirsek yaparız elhamdülillah. Sizlerin desteğiyle İstanbul'un en temel problemlerini çözdük, çözüyoruz. İstanbul’un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorunu çözülene kadar bize durmak dinlenmek yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının devamında Çekmeköy'e yapılan ve yapılacak yatırımlardan bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü: