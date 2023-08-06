Türkiye'yi serinletecek hava durumu haberi! Meteoroloji açıkladı: Eyyam-ı Bahur yerine yağmur geliyor... Sıcaklıklar düşecek!

Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'nin dört bir yanında etkisini göstermeye devam ediyor. Termometrelerin ortalama 40 dereceyi gösterdiği ülke genelinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için sahillere ve parklara akın ediyor. Birçok kentte önce el nino şimdi de çöl sıcaklarıyla mücadele eden vatandaşları serinletecek haber ise sonunda geldi. Bunaltan sıcak havanın ne zaman yurdu terk edeceği belli oldu.

ORHAN ŞEN :"HAVA SICAKLIĞI 8-9 DERECE DÜŞECEK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-9 derece birden düşerek mevsim normallerine düşeceğini açıkladı.

METEOROLOJİ: PERŞEMBE İSTANBUL'DA SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan verilere göre İstanbul'da perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakentte hava sıcaklığı da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salı, çarşamba ve perşembe günleri Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege ve göller bölgesinde yağmur beklendiğini açıkladı.

"YAĞIŞLAR 3 GÜN SÜRECEK"

Orhan Şen, yaptığı paylaşımda, "Bugün Pazar. Edirne, Çanakkale'de yağmur var. Diğer yerler açık. Marmara ve Kuzey Ege de Lodos kuvvetli.

Batıda aşırı sıcakların son günü yarından itibaren olması gereken derecelere dönecek. İç Anadolu'da pazartesi salı günüde aşırı sıcaklar var. Dışarı çıkmayın.

Salı akşamı, çarşamba, perşembe Marmara, Batı Karadeniz İç Ege ve göller bölgesinde yağmur var. Çarşambadan itibaren iç bölgelerdeki aşırı sıcaklarda ortalamaya dönüyor. Önümüzdeki hafta sonu Güney Ege ve İç Anadolu'da sıcaklar tekrar artıyor. Bugün İstanbul 34 Yarın 32 Salı 30 Çarşamba 28,Ankara Bugün 38 yarın 36 Salı 37 Çarşamba 34, İzmir Bugün 34 Yarın 35 Salı 33 Çarşamba 34, Antalya Bugün 32 Yarın 32 Salı 31 Çarşamba 30" dedi.



