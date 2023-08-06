HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'yi serinletecek hava durumu haberi! Meteoroloji açıkladı: Eyyam-ı Bahur yerine yağmur geliyor... Sıcaklıklar düşecek!

Türkiye'yi serinletecek hava durumu haberi! Meteoroloji açıkladı: Eyyam-ı Bahur yerine yağmur geliyor... Sıcaklıklar düşecek!

06.08.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Eyyam-ı Bahur adı verilen çöl sıcaklarıyla mücadele ederken; beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Ülke genelinde ortalama 40 dereceye çıkan sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-9 derece birden düşeceğini söyledi. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yağışlı havanın yurda giriş yapacağı belirtilirken, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.

Türkiye'yi serinletecek hava durumu haberi! Meteoroloji açıkladı: Eyyam-ı Bahur yerine yağmur geliyor... Sıcaklıklar düşecek!

Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'nin dört bir yanında etkisini göstermeye devam ediyor. Termometrelerin ortalama 40 dereceyi gösterdiği ülke genelinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için sahillere ve parklara akın ediyor. Birçok kentte önce el nino şimdi de çöl sıcaklarıyla mücadele eden vatandaşları serinletecek haber ise sonunda geldi. Bunaltan sıcak havanın ne zaman yurdu terk edeceği belli oldu.

ORHAN ŞEN :"HAVA SICAKLIĞI 8-9 DERECE DÜŞECEK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-9 derece birden düşerek mevsim normallerine düşeceğini açıkladı.

Ekran Alıntısı

METEOROLOJİ: PERŞEMBE İSTANBUL'DA SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan verilere göre İstanbul'da perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakentte hava sıcaklığı da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

SA

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salı, çarşamba ve perşembe günleri Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege ve göller bölgesinde yağmur beklendiğini açıkladı.

jhkgk

Ekran Alıntısı

"YAĞIŞLAR 3 GÜN SÜRECEK"

Orhan Şen, yaptığı paylaşımda, "Bugün Pazar. Edirne, Çanakkale'de yağmur var. Diğer yerler açık. Marmara ve Kuzey Ege de Lodos kuvvetli.
Batıda aşırı sıcakların son günü yarından itibaren olması gereken derecelere dönecek. İç Anadolu'da pazartesi salı günüde aşırı sıcaklar var. Dışarı çıkmayın.

Ekran Alıntısı

Salı akşamı, çarşamba, perşembe Marmara, Batı Karadeniz İç Ege ve göller bölgesinde yağmur var. Çarşambadan itibaren iç bölgelerdeki aşırı sıcaklarda ortalamaya dönüyor. Önümüzdeki hafta sonu Güney Ege ve İç Anadolu'da sıcaklar tekrar artıyor. Bugün İstanbul 34 Yarın 32 Salı 30 Çarşamba 28,Ankara Bugün 38 yarın 36 Salı 37 Çarşamba 34, İzmir Bugün 34 Yarın 35 Salı 33 Çarşamba 34, Antalya Bugün 32 Yarın 32 Salı 31 Çarşamba 30" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni parti kuruldu! Eski bakan...Yeni parti kuruldu! Eski bakan...
Hatay'da orman yangını! Hem havadan hem karadan müdahale...Hatay'da orman yangını! Hem havadan hem karadan müdahale...
Kanlar içindeki şahıs ortalığı birbirine kattı... Duvara kafa attı! Kanlar içindeki şahıs ortalığı birbirine kattı... Duvara kafa attı!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Eyyam-ı bahur

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.