Türkiye ziyaretini duyururken skandala imza attı! Yunan bakan Dendias'a tepki yağınca paylaşımını sildi

Yunan bakan "tarihi" bir skandalla sosyal medyanın tepkisi üzerine topladı. Türkiye ziyareti öncesi yaptığı paylaşımda İstanbul yerine "Konstantinopolis" diyen Dendias, paylaşımını sildi.

"İSTANBUL" YERİNE "KONSTANTİNOPOLİS" DEDİ

Dendias, bugün gerçekleştireceği ziyareti sosyal medya hesabından duyurduğu ilk paylaşımında "Yarın Konstantinopolis'i ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. İstanbul'un eski adını kullanması Dendias'a tepki yağmasına neden oldu.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları ayaklanınca Dendias hatasını geri alarak paylaşımını sildi ve yeni bir paylaşım yaptı. Dendias bu kez ziyaretine ilişkin detay verdiği açıklamasında "Konstantinopolis" yerine "İstanbul" dedi.



