HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye ziyaretini duyururken skandala imza attı! Yunan bakan Dendias'a tepki yağınca paylaşımını sildi

Türkiye ziyaretini duyururken skandala imza attı! Yunan bakan Dendias'a tepki yağınca paylaşımını sildi

05.03.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesinde gerçekleştirilecek dini törene katılacak. Ancak Yunan bakan ziyareti öncesi skandal bir paylaşıma imza attı. Tepkiler çığ gibi yağınca Dendias paylaşımını silip kullandığı ifadeyi değiştirerek yeni bir paylaşım yaptı.

Türkiye ziyaretini duyururken skandala imza attı! Yunan bakan Dendias'a tepki yağınca paylaşımını sildi

Yunan bakan "tarihi" bir skandalla sosyal medyanın tepkisi üzerine topladı. Türkiye ziyareti öncesi yaptığı paylaşımda İstanbul yerine "Konstantinopolis" diyen Dendias, paylaşımını sildi.

"İSTANBUL" YERİNE "KONSTANTİNOPOLİS" DEDİ

Dendias, bugün gerçekleştireceği ziyareti sosyal medya hesabından duyurduğu ilk paylaşımında "Yarın Konstantinopolis'i ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. İstanbul'un eski adını kullanması Dendias'a tepki yağmasına neden oldu.

aşlskdaş

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları ayaklanınca Dendias hatasını geri alarak paylaşımını sildi ve yeni bir paylaşım yaptı. Dendias bu kez ziyaretine ilişkin detay verdiği açıklamasında "Konstantinopolis" yerine "İstanbul" dedi.

321

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu dev merkezi konuşuyor! Gelen fotoğraflar yankı uyandırdıDünya bu dev merkezi konuşuyor! Gelen fotoğraflar yankı uyandırdı
'Kar fırtınası Türkiye'yi vuracak' iddiasına yanıt! Salı'yı işaret edip...'Kar fırtınası Türkiye'yi vuracak' iddiasına yanıt! Salı'yı işaret edip...
Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklamaAkşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
Nikos Dendias

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Önce istifa etti sonra geri geldi!

Önce istifa etti sonra geri geldi!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.