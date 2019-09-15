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Türkiye’de göçmen olarak yaşamak: Suriyeli Mustafa

15.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre "Suriyeliler" konusu, halk arasında Türkiye'nin en önemli sorunları arasında görülüyor. BBC Türkçe, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrılıp, kayıtlı olduğu Gaziantep'e giden bir Suriyelinin, Mustafa Mohammad'ın hayatını bu iki kentte takip etti.

Türkiye’de göçmen olarak yaşamak: Suriyeli Mustafa

https://www.youtube.com/watch?v=Lw8fqZa7Mvs

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre "Suriyeliler" konusu, halk arasında Türkiye'nin en önemli sorunları arasında görülüyor.

Böyle bir dönemde İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeli göçmenlerin kayıtlı oldukları kentlere dönmeleri yönünde harekete geçmesi, "Türkiye'deki Suriyeliler" konusunun daha da tartışılmasına neden oldu.

BBC Türkçe, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrılıp, kayıtlı olduğu Gaziantep'e giden bir Suriyelinin, Mustafa Mohammad'ın hayatını bu iki kentte takip etti.

Mohammad; Halep'ten Tel Abyad, Akçakoca, Gaziantep, İstanbul ve tekrar Gaziantep'e uzanan hikayesini anlattı, Türkiye'de göçmen olarak yaşama deneyimini paylaştı.

Mohammad'ın yaşamı, Türkiye'deki yüzbinlerce Suriyelinin hayatına dair de fikir sunuyor.

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