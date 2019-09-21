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Türkiye’deki göçmenlerin “transit geçiş” talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 14:53 | Son Güncelleme

Türkiye’de yaşayan Balkan göçmenleri, memleketlerine gitmek için Bulgaristan ve Yunanistan’dan “vizesiz transit geçit izni” talep ediyor.Makedonya Arnavutluk Kosova Göçmenleri Derneği (MAK-DER) Başkanı Taner Ödemiş, insanların ata topraklarına gitmesine “vize” konulmasının insan haklarına aykırı bir durum olduğunu söyledi.

Türkiye’deki göçmenlerin “transit geçiş” talebi

Türkiye’de yaşayan Balkan göçmenleri, memleketlerine gitmek için Bulgaristan ve Yunanistan’dan “vizesiz transit geçit izni” talep ediyor.
Makedonya Arnavutluk Kosova Göçmenleri Derneği (MAK-DER) Başkanı Taner Ödemiş, insanların ata topraklarına gitmesine “vize” konulmasının insan haklarına aykırı bir durum olduğunu söyledi. Ödemiş, Türkiye’de ve bilhassa Bursa’da çok sayıda Balkan göçmeni olduğunu belirterek, vize kısıtlaması ve diğer mâniler yüzünden pek çok kişinin ata topraklarına gidemediğini belirtti. Taner Ödemiş, özellikle eski Yugoslavya diye bilinen Makedonya, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve diğer ülkelerden göç edenlerin hâlâ ata topraklarıyla bağlarının kopmadığını, belirli aralıklarla akraba ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Dernek olarak, diğer Balkan dernekleri ile bu konuda ‘ne yapabiliriz’ konusunu görüşüyoruz. Balkan dernekleriyle ortak hareket ederek bu meseleyi halletmeyi hedefliyoruz” dedi.
Bulgaristan ve Yunanistan haricindeki ülkelere gideceklere bu ülkelerin çok düşük bir meblağ karşılığında “transit geçiş vizesi” vermesi halinde, Türkiye’den Makedonya, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Arnavutluk’a daha fazla kişinin turistik gezi düzenleyeceğini anlatan Taner Ödemiş, “Bu konuda hem çalışmalarımız, hem de görüşmelerimiz var. Biz bu meselenin çözülebileceği kanaatindeyiz. Bulgaristan ve Yunanistan’ın Türkiye’deki büyükelçilik ve başkonsolosluklarına bu talebimizi ileteceğiz. İnsanların ata topraklarına gitmesine ‘vize’ konulması insan haklarına aykırı bir durum. Eğer bir sonuç elde edemezsek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar konuyu taşımayı düşünüyoruz” diye konuştu.
MAK-DER Başkan Yardımcısı Enver Kosova da, Türkiye’de vize meselesi yaşayan milyonlarca kişinin bulunduğuna işaret ederek, “Bu çok büyük bir mesele. Balkan göçmenlerinin aile ve akrabalık bağları çok güçlüdür. Ne kadar uzak olursa olsun cenaze veya düğün için ailelerinin, yakınlarının yanında olmak isterler. Uçak hâlâ çok pahalı bir ulaşım aracı. Otobüsle veya kendi aracıyla Makedonya’ya gitmek isteyen 4 kişilik bir aile sadece transit geçiş için Yunanistan ya da Bulgaristan’a 440 avro vermek zorunda. Bu çok büyük bir rakam. Bunun yanında sigorta ve başka giderler de var. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım” dedi.

Türkiye’deki göçmenlerin “transit geçiş” talebi

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