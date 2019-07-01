Türkiye'deki Suriyeliler

Türkiye'de 815 bin Suriyeli gencin yaşadığına değinen Yılmaz, "Bir ordu kursanız değil Suriye'yi, Orta Doğu'yu yeniden özgürleştirirsiniz. Kamplarda 109 bin Suriyeli yaşıyor, yüzde 98'i Türkiye'nin şehirlerine dağılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Suriye'de iç savaş olduğunu, bir komşu olarak Türkiye'nin kapılarını açtığını hatırlatan Yılmaz, "Türk halkı bunları istemese de misafir etti. Yalnız bu misafirlik uzun sürdü." diye konuştu.

Kaydı bulunmayan en az 500 bin Suriyelinin bulunduğunun kendilerine iletildiğini belirten Yılmaz, son dönemde Afganistan, Irak, İran ve Afrika ülkelerinden yaklaşık 1 milyon göçmen geldiğini vurguladı.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de biyometrik verilerle kayıt altına alınan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 613 bin 644'e ulaştığını söyledi.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, şirketleri batarken, insanlar işsiz kalırken bu kadar ensarlık yapamayız. Böyle bir bütçemiz yok." dedi.

Suriyelilere vatandaşlık ve ikamet izinleri verildiğini dile getirerek eleştirilerde bulunan Yılmaz, "Kulağımıza vatandaşlık ve ikamet izinlerinin bazı çeteler tarafından satıldığı iddiaları geliyor. Geçici koruma altındaki 79 binden fazla Suriyeliye vatandaşlık verilmiş. Hangi kriterle verildi, ne özellikleri var, hangi kişiler, gruplar bunlara aracılık etti? 1 milyon Suriyeliye ikamet izni verilmiş. Niçin verdik bu izinleri, amaç neydi? Maalesef bazı duyumlar çok ciddi, bunların araştırılması gerekiyor." dedi.

Türk milletinin yardımsever olduğunu ancak Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin mevcut durumun "fazla" olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, şirketleri batarken, insanlar işsiz kalırken bu kadar ensarlık yapamayız. Böyle bir bütçemiz yok. Bu, Türkiye'nin üzerindeki en büyük kamburudur. Ekonomik krizin en büyük sebeplerinden biri budur. Ülkenizde 5 milyon insanı besliyorsunuz. Gürcistan, Ermenistan, Çekya, Slovakya ve Malta'nın nüfusu bu kadar değil. Niçin beslediğimizi de kimse açıklayamıyor. Irkçılık yapılmasını asla tasvip etmeyiz ama ensarlıkla enayiliği ayırt etmemiz gerekir. Ensarlık yaparken kimsenin bizi enayi yerine koymasına izin vermeyiz."

Yılmaz, 5 milyonu aşkın Suriyeliye ilişkin kimsenin çözüm sunmadığını savunarak "Suriye'de çözüm kıyamete kadar olmayacak diye bunlar kıyamete kadar benim içimde mi yaşayacaklar? Millet bunu konuşmasın mı? Konuşanlara niçin linç kampanyası başlatıyorsunuz?" diye sordu.

