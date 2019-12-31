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  4. Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı

Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:57 | Son Güncelleme

Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de geçen haftadan bu yana etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu'nda yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin, Doğu Samar, Batı/Doğu Visayas ve Güney Luzon bölgelerini etkisi altına alan Ursula Tayfunu'nun yol açtığı can kayıpları ve ağır hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Filipinler'de geçen haftadan bu yana etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle 47 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Filipinler taziye Türkiye

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