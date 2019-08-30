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Türkiye’den KKTC’ye uyuşturucuya karşı kanoyla mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 20:27 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlediği bir program kapsamında iki kano sporcu Mersin’den Girne’ye 24 saatte kürek çekerek ulaştı.Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak için ilginç bir etkinliğe imza attı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlediği bir program kapsamında iki kano sporcu Mersin’den Girne’ye 24 saatte kürek çekerek ulaştı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak için ilginç bir etkinliğe imza attı. Komisyonun projesi kapsamında kano sporcuları Şenol Özdemir ve Nüşabe Deniz Paşazade Mersin’den Girne’ye 24 saatte kürek çekerek ulaştı. İki sporcunun Girne Antik Limanı’na ulaşması sonrası düzenlenen programa Başbakan Ersin Tatar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Deniz ve Özdemir Mersin’den aldıkları Türk bayrağını Başbakan Tatar’a teslim ederken Tatar’da sporculara itafen, “’Uyuşturucu ile mücadele farkındalık oluşturmak için 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde son derece güzel bir çalışma olmuştur. Arkadaşlarımız 24 saat denizde Girne’ye ulaşmışlardır. Çok güzel olmuş ve anlamlı bir mesaj verilmiştir. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC birlikte sonsuza denk beraber olacağız. Başbakanlık uyuşturucu mücadele komisyonunu tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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