Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, "Yerel yönetimler etik kurallara uygun davranırlarsa Türkiye'nin bir mutluluk adası olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun basın mensupları için düzenlediği iftar programında konuşan Toptan, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Destek" projesinin kapsamı, faaliyetleri ve beklenen sonuçları hakkında bilgi verdi.

Toptan, proje ile yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılmasına, etik davranış kurallarının oluşturulmasına ve yerelde yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun Türkiye'de 2004 yılında AB müktesebatı çerçevesinde çıkarılan kanunlardan bir tanesiyle kurulduğunu hatırlatan Toptan, kurulun geçen zaman içerisinde ağırlıklı olarak AB ile ortaklaşa projeler yürüttüğünü söyledi.