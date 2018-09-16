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"Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 23:22 | Son Güncelleme

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva: - "Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımız, Azerbaycan'ın düşmanı da Türkiye'nin düşmanıdır. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz de Türkiye'nin gücüdür. O yüzden birliğimizi daha da artıracağız ki bu bölgede daha da huzurlu olalım"

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Türkiye'nin düşmanı bizim düşmanımız, Azerbaycan'ın düşmanı da Türkiye'nin düşmanıdır. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz de Türkiye'nin gücüdür. O yüzden birliğimizi daha da artıracağız ki bu bölgede daha da huzurlu olalım." dedi.

Hatay'ın Belen ilçesinde Azerbaycan Caddesi ve Dağlık Karabağ Parkı düzenlenen törende dualarla açıldı. Fatih Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, iki ülkenin milli marşları okundu.

Paşayeva burada yaptığı konuşmada, Kafkas İslam Ordusu'nun teşkili ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Birlikte çalışarak zafere ulaşacaklarını dile getiren Paşayeva, "Nuri Paşa'nın başkanlığında Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan Cumhuriyeti kuruluşlarının davetiyle geldiler. Birlik ve beraberlik içerisinde o soykırımlar durduruldu. Bakü işgalden kurtarıldı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin payitahtı Bakü oldu. Bu yolda birçok şehitlerimiz oldu." diye konuştu.

"Dağlık Karabağ sadece Azerbaycan'ın değil Azerbaycan kadar Türkiye'nin de meselesidir. Biz bu meselede her zaman topraklarımızın işgalden azat olunmasında da birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz." diyen Paşayeva, şunları kaydetti:

"Vatan coğrafyamızın her tarafından Hatay'dan, Edirne'ye, Kars'tan, İstanbul'a kadar dedelerimiz orası bizim vatanımız acı çeken bizim insanımızdır bilinciyle gelmişler ve hayatlarını da feda etmişler. Çanakkale'ye zor günlerimizde buralara gelen yüzlerce Azerbaycanlı dedelerimiz ve Azerbaycan'a giden dedelerimiz kardeşlik esasını ortaya koymuşlar.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Azerbaycan'da verdiği mesajların çok önemli olduğunu vurgulayan Paşayeva, "Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımız, Azerbaycan'ın düşmanı da Türkiye'nin düşmanıdır. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz de Türkiye'nin gücüdür. O yüzden birliğimizi daha da artıracağız ki bu bölgede daha da huzurlu olalım. Haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı daha güçlü adımlar atarak üzerimizde oynanan büyük oyunları durduracağız." ifadesini kullandı.

Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu da her iki ülkenin kardeşlikten öte bir bağının olduğunu ve bu kardeşliğin her zaman devam edeceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Belen ganire paşayeva hatay

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