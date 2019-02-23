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Türkiye’nin en büyük havalimanında traktörler başrolde

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

Açılışı Ekim ayında yapılan İstanbul Havalimanı’nda, karla mücadele ve ot biçme işleri için 22 adet Massey Ferguson traktörü kullanılacak.

Türkiye’nin en büyük havalimanında traktörler başrolde

İSTANBUL, (DHA) - Açılışı Ekim ayında yapılan İstanbul Havalimanı’nda, karla mücadele ve ot biçme işleri için 22 adet Massey Ferguson traktörü kullanılacak.

İstanbul Havalimanı’nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA’nın satın aldığı 22 adet Massey Ferguson marka traktör, dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı’nda hizmet verecek.

Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi, 3 terminal binası, 6 pist ve 500 uçak kapasitesine sahip olacak havalimanının ilk etabı, 29 Ekim’de düzenlenen resmi törenle açılmıştı. Hiç bir hava koşulunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren, bu kapsamda makine ve araç yatırımına yönelen İGA, kış mevsiminde karla mücadelede, yaz mevsiminde ise ot biçmede kullanmak üzere 22 adet Massey Ferguson marka traktör satın aldı.

Traktör filosuyla, kar yağışlı zamanlarda apron ve uçak park sahalarının kar temizliğinde kullanılacak, apron ve taksi yolu çevresinde kar küreme ve süpürme işlemi yapılacak. Aynı zamanda traktörlere takılan buz önleyici sıvı serpme ataşmanı ile de buzlanma önlenecek. Traktörler, karlı günler dışında yıl boyunca ot biçme ve alan düzenleme gibi çeşitli başka işlerde de kullanılacak.

“AVRUPA’DAKİ BİRÇOK HAVALİMANINDA KULLANILIYOR”

AGCO’nun Massey Ferguson markasının havalimanlarında değerlendirilmesinin çok eskilere dayandığını belirten AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü Mete Has, Avrupa’da birçok havalimanında Massey Ferguson traktörlerin kullanıldığını söyledi. Mete Has, “Frankfurt Havalimanı da bu havalimanlarından biri. Dünyada büyük ses getiren İstanbul Havalimanı projesinde Massey Ferguson markamızla yer almak bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Yeni havalimanında markamızın tercih edilmesi, yer hizmetleri sektöründe de ürünlerimizin kalitesinin bir nevi tescili oldu” dedi.

Kar küreme konusunda belediyeler, karayolları ve havalimanlarının yıllardır özel araçlar ve ekipmanlar kullandığını aktaran Mete Has, “Son yıllarda traktörlerin kullanılmasına doğru bir trend gelişti. Çünkü traktör çok basit ve hızlı bir şekilde aksesuar ve ataşmanları takıp çıkarılabilen, anında bambaşka amaçlı bir makinaya dönüşebilen bir araç. Ayrıca farklı ekipmanlar takılarak farklı amaçlar için yıl boyu kullanılabiliyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE İLK 3 MARKADAN BİRİ”

Dünyanın birçok yerinde Massey Ferguson kullanıldığını ve memnun olan büyük bir müşteri kitlesi bulunduğunu da belirten Mete Has, “Ülkemizde üretilmesi ve kullanılmasının neredeyse 60 yıllık bir geçmişi olduğu düşünülürse, hala Türkiye’deki ilk 3 markadan birisi olmasında, şimdiye kadar sunulan ürün ve hizmet kalitesinin, arkasında duran başarılı ve özverili satış ve sonrası hizmetler ile güçlü bayi ağının büyük önemi var. Arge’ye 1 milyon ABD dolarının üzerinde para harcayan AGCO’nun en önemli markalarının başında geliyor” dedi.

İGA’ya 7 gün 24 saat servis hizmeti sunacaklarını dile getiren Mete Has, “MFCare olarak sunduğumuz uzatılmış garanti ve servis sözleşmeleriyle İstanbul Havalimanı’nda üstün ve kaliteli hizmet sunma süremizi artırmayı hedefliyoruz. Bu traktörler garanti süresi ve dışında da 7 gün 24 saat hizmet almaya devam edecekler” dedi.

Massey Ferguson traktörlerinin İstanbul Havalimanı’na teslimatı, Armaksa A.Ş. tarafından yapıldı. Armaksa, MF makine parkının kesintisiz olarak hizmet vermesi konusunda da İGA’ya teknik destek de sağlamaya devam edecek.

Türkiye’nin en büyük havalimanında traktörler başrolde

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