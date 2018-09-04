"1945 yılının Nisan ayıydı. Almanya'nın başını çektiği İtalya, Japonya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'nın bulunduğu mihver devletler, İngiltere, ABD, Fransa ve Rusya'nın içinde bulunduğu müttefik devletler karşısında yenilmek üzereydi, yani savaş son demlerine gelmişti. Fransa'dan çekilmek zorunda kalan Almanya, geride ağır hasar bırakmayı ihmal etmiyordu. Bunun üzerine Fransız Hükümeti, 14 Nisan 1945'te gözlemlerde bulunmak üzere Almanlarla savaştıkları Strazburg cephesine savaş muhabirlerinden oluşan bir ekibi çağırdı. Davetliler arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Paris'e gönderdiği Anadolu Ajansı'nın savaş muhabiri Salih Köseraif Çorlu Beyefendi de bulunuyordu.

Salih Bey, 14 Nisan'da Strazburg cephesinde kafasına isabet eden bir kurşunla ağır şekilde yaralandı. Hemen askeri hastaneye kaldırılan Anadolu Ajansı Muhabiri Salih Bey, yapılan başarılı operasyona rağmen beyninde oluşan ağır hasardan dolayı kurtulamayarak 8 Mayıs 1945'te vefat etti. Salih Bey, yirmi dört günlük bir yaşam mücadelesinden sonra hayata gözlerini kapamış oldu.

Bu elim hadise, davet üzerine gittiği için hem Fransa Hükümeti'nde hem de cephede çalıştığı diğer arkadaşları arasında derin bir teessür meydana getirdi. Salih Bey'in eşi Tiraje Hanım da bu sırada Paris'te ikamet ediyordu. Evleri ziyaretçi akınına uğradı, hatta Fransa Devlet Başkanı Başkanı Charles De Gaulle de Tiraje Hanım'a Salih Bey'in ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü bildiren bir mektup gönderdi ve Harp Defne Dalı Nişanı'yla taltif etti."

Deniz, savaş nedeniyle deniz taşımacılığının kesintiye uğradığını, bu nedenle de Salih Köse Raif Çorlu'nun cenazesinin bir müddet Fransa'da kaldığını aktardı.

Almanya ile Fransa arasındaki savaş bittiğinde, 4 Haziran 1945'te vapur seferlerinin yeniden başladığını ve cenazeyi almak üzere Trabzon Vapuru'nun Marsilya'ya gittiğini vurgulayan Deniz, şöyle devam etti: