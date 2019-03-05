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"Türkiye'nin ilk kuduz antiserumu yıl sonunda üretilecek"

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Arkadaşlarımız (ALBİLA AŞ) akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı antiserum üretiyor. İnşallah bu yıl sonunda da Türkiye'nin ilk kuduz antiserumunu da ALBİLA üretecek. Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçmiş olacağız" - "Ülkemizde ithalatın önünü kesecek bir girişimin bilimsel bir çalışmadan çıkmış olması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Kendilerini tebrik ediyorum"

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'de ülkenin önde gelen iş kadınlarından 40 melek yatırımcının kurduğu ALBİLA Serum Biyoloji̇k Ürünler Sanayi̇ ve Ticaret AŞ'nin akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı antiserum ürettiğini belirterek, "İnşallah bu yıl sonunda da Türkiye'nin ilk kuduz antiserumunu da ALBİLA üretecek. Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçmiş olacağız." dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesisi gezen Varank, burada yaptığı konuşmada, tesiste Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan'ın geliştirdiği, akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı üretilen antiserumlara yatırım yapıldığını söyledi.

Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Melek yatırımcılarımız, girişimcilerimiz bir yatırım yaparak bu şirketi kurdular. Burada da Türkiye'nin en önemli GMP standartlarında üretim tesislerinden birini oluşturdular. Dediğim gibi Türkiye'de daha önce böyle bir ürün yoktu. Arkadaşlarımız akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı antiserum üretiyor. İnşallah bu yıl sonunda da Türkiye'nin ilk kuduz antiserumunu da ALBİLA üretecek. Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçmiş olacağız. Ben bugün burayı özellikle ziyaret etmek istedim. KOSGEB desteği veriyoruz. Bu tip teknoloji, bilimsel tabanlı girişimler konusunda Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İnşallah böyle başarılı girişimlerin Türkiye'den daha fazla çıkmasını istiyoruz."

- "Ülkemizde ithalatın önünü kesecek bir girişim"

Varank, Eskişehir programı kapsamında Mahmudiye ilçesini de ziyaret ettiğini hatırlattı.

Bu ilçedeki atçılık faaliyetlerine değinen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orası Osmanlı'dan beri topraklarımızda at yetiştiriciliğiyle ilgili önemli bir ilçe. Orada TİGEM'in yetiştirme çiftliği ve özel sektörün atları var. Aslında Eskişehir'de bu işin olması bir anlamda oldukça güzel. Çünkü atlarımız da burada. Orada Atçılık Meslek Yüksekokulu da kurduk. Oranın başındaki beyefendi de hocamızın eşi. Ben de bugün öğrendim. Dolayısıyla Eskişehir için entegre bir girişim oldu. Başarılı bir girişim. İnşallah ülkemize büyük başarılar kazandıracak. Ülkemizde ithalatın önünü kesecek bir girişimin bilimsel bir çalışmadan çıkmış olması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Kendilerini tebrik ediyorum."

- "Bütün dönüş burada gerçekleşiyor"

ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve ALBİLA şirketinin danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan da ALBİLA'da farklı basamaklarda çalıştıklarını dile getirdi.

Akreplerden aldıkları zehri artan oranlarda atlara enjekte ettiklerini belirten Çalışkan, "Yavaş yavaş onlara aşılama yapıyoruz. Ardından da zehre karşı oluşan, o zehri nötralize eden antikorları attan plazma şeklinde alıyoruz. O plazmayı aldıktan sonra tesisimize getiriyoruz. Tamamen steril koşullarda, GMP koşullarında, buradaki uzman ekibimizle birlikte o içindeki değerli moleküller ilaca dönüşüyor. Bütün dönüş burada gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

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Antiserum Eskişehir Mustafa Varank

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