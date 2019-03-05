"Türkiye'nin ilk kuduz antiserumu yıl sonunda üretilecek"

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'de ülkenin önde gelen iş kadınlarından 40 melek yatırımcının kurduğu ALBİLA Serum Biyoloji̇k Ürünler Sanayi̇ ve Ticaret AŞ'nin akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı antiserum ürettiğini belirterek, "İnşallah bu yıl sonunda da Türkiye'nin ilk kuduz antiserumunu da ALBİLA üretecek. Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçmiş olacağız." dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesisi gezen Varank, burada yaptığı konuşmada, tesiste Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan'ın geliştirdiği, akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı üretilen antiserumlara yatırım yapıldığını söyledi.

Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Melek yatırımcılarımız, girişimcilerimiz bir yatırım yaparak bu şirketi kurdular. Burada da Türkiye'nin en önemli GMP standartlarında üretim tesislerinden birini oluşturdular. Dediğim gibi Türkiye'de daha önce böyle bir ürün yoktu. Arkadaşlarımız akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı antiserum üretiyor. İnşallah bu yıl sonunda da Türkiye'nin ilk kuduz antiserumunu da ALBİLA üretecek. Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçmiş olacağız. Ben bugün burayı özellikle ziyaret etmek istedim. KOSGEB desteği veriyoruz. Bu tip teknoloji, bilimsel tabanlı girişimler konusunda Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İnşallah böyle başarılı girişimlerin Türkiye'den daha fazla çıkmasını istiyoruz."