"Türkiye'nin Morolu kardeşlerine desteğini artırmasına ihtiyacımız var"

AHMET FURKAN MERCAN - Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri Hacı Murad İbrahim, referandumda oylanacak yeni yasanın geçmesi halinde oluşacak yeni döneme ilişkin, "Türkiye'nin bu yeni süreçte de önceliğimiz olan eğitimde ve kalkınma programlarında Morolu kardeşlerine yardımcı olmasına, desteğini artırmasına ihtiyacımız var." dedi. Yüzyıllardır sahip oldukları özgürlükleri 1898'de Amerikalılar, ardından 1946'da Filipinliler tarafından alınan Morolar, Temmuz 2018'de Manila hükümetiyle imzalanan kapsamlı özerklik anlaşmasında son aşamaya geldi. Yaklaşık 3 milyon seçmenin oy vermesi beklenen yarın düzenlenecek referandum öncesinde bölgede heyecan dorukta. Ülkede "Aslanların Mağarası" olarak bilinen MİKC ana karargahı "Kamp Darapanan'da" AA muhabirine konuşan MİKC lideri İbrahim, oylama günü öncesi yasa sonrası oluşacak yeni geçiş hükümetinin programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oylamada Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) geçmesi halinde 2022'ye kadar 3 yıllığına geçiş hükümeti kurulacağını ifade eden İbrahim, "BOL geçtiğinde ARMM hükümeti lağvedilecek. Bangsamoro Geçiş Hükümeti (BTA) görevi devralacak. Bu 3 yıl sürecek. Bu siyasi sürecin parçası." dedi.

İbrahim, yeni dönemde bölgede yaşayan Lumadların, Hristiyanların ve yerel halkların da haklarının tamamen koruma altında olacağına dikkat çekerek, "Parlamentoda halkların sandalyeleri olacak. Tüm haklara saygı gösterilecek." diye konuştu. MİKC'nin merkez komitesinin liderliğini üstleneceği Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARRM) hükümetinde "Başbakan" sıfatıyla yapılması planlanan hizmetlere değinen İbrahim, şunları söyledi: "BTA'daki ilk yılımızda planımız 'Acil Tesir Programı' olacak. İnsanımız değişiklikleri gözlemleyecek. 4 aşamalı odak noktalarımız olacak. Biri eğitim. 40 yıldan fazladır süren savaş sebebiyle özellikle genç neslimiz isabetli ve faydalı eğitim alamadı. Eğitimi nasıl başarabileceğimize odaklanacağız. Diğer odak noktamız sağlık hizmetleri. Özellikle yerel kesimlerde insanlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşamadığını gözlemliyoruz. Şehirlerden uzaklar. Ayrıca sağlık pahalı bir sektör. Sağlık bizim ikinci önceliğimiz olacak. TİKA'ya da gönderdiği mobil klinik dolayısıyla buradan teşekkür ediyorum. Mobil olması kırsala gidip hizmet verebilmesini sağlıyor. Diğer odak noktamız temel sosyal hizmetler olacak. Su, elektrik, gıda gibi alanlar. Bir diğer odak noktamız ise bazı stratejik altyapılar olacak."