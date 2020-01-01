HABER
  4. "Türkiye'nin Otomobili" hem ekonomiye hem sağlığa dost

"Türkiye'nin Otomobili" hem ekonomiye hem sağlığa dost

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Gelişmiş ülkelerde 2030'a kadar dizel araçlar kademeli olarak yasaklanacak. 2050'ye kadar benzinli araçların da satışının yasaklanması planlanıyor. Yeni nesil otomobiller çevre dostu olarak kabul edilen LPG ve elektrikli olarak üretilecek. Bu bilgiler ışığında bakıldığında Türkiye'nin Otomobili ekonomik göstergelerin yanı sıra temiz hava, temiz çevre ve sağlık anlamına da geliyor" - "Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl yaklaşık 3,5 milyon, ülkemizde de 29 bin kişi hayatını kaybediyor. Dış ortam kirleticilerinin en önemli nedenleri arasında dizel araçlar başı çekiyor"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yeni nesil otomobillerin çevre dostu olarak kabul edilen LPG ve elektrikli olarak üretileceğini ifade ederek, "Türkiye'nin Otomobili ekonomik göstergelerin yanı sıra temiz hava, temiz çevre ve sağlık anlamına da geliyor." dedi.

Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Otomobili"nin ülke ekonomisine katkılarının yanında, sera gazı emisyonları, hava kirliliği ve gürültüyü azaltma konularında da yardımcı olacağını ifade ederek, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 38'inin dizel yakıt tükettiğini ve bu yakıtın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından asbest, arsenik ve hardal gazıyla aynı ölümcül kategoride değerlendirildiğini anlattı.

DSÖ verilerine göre, dünyada her 10 kişiden 9'unun hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı yerlerde yaşadığını aktaran Erdöl, "Dış ortamda yaşanan hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl yaklaşık 3,5 milyon, ülkemizde de 29 bin kişi hayatını kaybediyor. Dış ortam kirleticilerinin en önemli nedenleri arasında dizel araçlar başı çekiyor." dedi.

Farklı ülkelerde de dizel ve benzinli araçların tamamen kaldırılması çalışmaları yürütüldüğünü kaydeden Erdöl, "Gelişmiş ülkelerde 2030'a kadar dizel araçlar kademeli olarak yasaklanacak. Dünyanın en büyük otomotiv üreticileri bu doğrultuda yatırım yapıyor. Bu yasak sadece dizel araçlarla sınırlı kalmayacak. 2050'ye kadar benzinli araçların da satışının yasaklanması planlanıyor. Yeni nesil otomobiller çevre dostu olarak kabul edilen LPG ve elektrikli olarak üretilecek. Bu bilgiler ışığında bakıldığında Türkiye'nin Otomobili ekonomik göstergelerin yanı sıra temiz hava, temiz çevre ve sağlık anlamına da geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Milano'da dizel araçların trafiğe çıkmasının 25 Mart 2019'da alınan kararla yasaklandığını ve bu araçların kente girişine izin verilmediğini söyleyen Erdöl, dizel araçların saldığı egzoz dumanının bileşiminde temiz nefes almayı engelleyen zehirli partiküller bulunduğunu belirtti.

Erdöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kirlenme sonucunda pulmoner kanser, akciğer kanseri, KOAH, zatürre gibi solunum hastalıkları başta olmak üzere, lösemi, doğum kusurları ve bağışıklık sistemi sorunları, kardiyovasküler problemler, işitme sorunları, kalp hastalığı ve inme, nörodavranışsal bozukluklar, karaciğer ve diğer kanser türleri, prematüre ölümleri, mesane kanserleri gibi hastalıklara maruz kalmaktayız. Gelişmiş ülkeler bu gerçek doğrultusunda elektrikli otomobile çok büyük yatırımlar yapmaya başladı. Dizel araçların yaygın olarak kullanıldığı Avrupa ülkelerinde dizel araçlara kısıtlama getirilirken LPG'li ve elektrikli araçlara teşvikler uygulanıyor. Dev ekonomik güce sahip Çin, Almanya, İngiltere, Fransa, Hindistan, Norveç, Avustralya, Japonya gibi ülkelerde dizel araçlar kademeli olarak yasaklanacak."

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Ordu’da yeni yılın ikinci bebeği İHA muhabirini sevindirdiOrdu’da yeni yılın ikinci bebeği İHA muhabirini sevindirdi
2020 böyle karşılandı2020 böyle karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Türkiye'nin otomobili

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobil vatandaşla ne zaman buluşacak? Önemli açıklama!

Yerli otomobil vatandaşla ne zaman buluşacak? Önemli açıklama!

FETÖ'cü akademisyenin telefonunda kadınların gizli görüntüleri bulundu

Skandal! FETÖ'cü akademisyenin telefonunda bulundu

Türkiye ve dünya 2020'ye böyle girdi

2020 böyle karşılandı

Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi!

Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi!

Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sürpriz ziyaret

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sürpriz ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.