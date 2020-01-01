"Türkiye'nin Otomobili" hem ekonomiye hem sağlığa dost

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yeni nesil otomobillerin çevre dostu olarak kabul edilen LPG ve elektrikli olarak üretileceğini ifade ederek, "Türkiye'nin Otomobili ekonomik göstergelerin yanı sıra temiz hava, temiz çevre ve sağlık anlamına da geliyor." dedi.

Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Otomobili"nin ülke ekonomisine katkılarının yanında, sera gazı emisyonları, hava kirliliği ve gürültüyü azaltma konularında da yardımcı olacağını ifade ederek, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 38'inin dizel yakıt tükettiğini ve bu yakıtın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından asbest, arsenik ve hardal gazıyla aynı ölümcül kategoride değerlendirildiğini anlattı.

DSÖ verilerine göre, dünyada her 10 kişiden 9'unun hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı yerlerde yaşadığını aktaran Erdöl, "Dış ortamda yaşanan hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl yaklaşık 3,5 milyon, ülkemizde de 29 bin kişi hayatını kaybediyor. Dış ortam kirleticilerinin en önemli nedenleri arasında dizel araçlar başı çekiyor." dedi.