"Türkiye'nin sömürgecilik geçmişi olmamasının Afrika nezdinde büyük önemi var"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, "Türkiye'nin sömürgecilik geçmişi olmamasının Afrika ülkeleri nezdinde büyük bir önemi var." dedi.

Daha önce Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta büyükelçi olarak görev yapan Kulaklıkaya, Önder İmam Hatipler Derneği Ankara Temsilciliğinde düzenlenen Afrika Okumaları kapsamında, "Batı Afrika: Moritanya ve Türkiye'nin Yumuşak Gücü" başlıklı konuşma yaptı.

Her devletin var olma mücadelesi ve meşruiyetini sağlamak için kullandığı birçok enstrüman olduğunu kaydeden Kulaklıkaya, İslam medeniyetine mensup devletlerin bu kapsamda kullandığı enstrümanların diğerlerinden farklılık gösterdiğine işaret etti. Kulaklıkaya, 2002'den itibaren Türkiye'nin yeni bir dış politika paradigması oluşturduğunu belirterek, bu süreçte komşuların başka ülkelerle var olan sorunlarında nüfuzunu kullanarak arabulucuk yaptığını anımsattı.

Bu kapsamda Türkiye'nin Afrika'da da son yıllarda ilişkilerini önemli ölçüde geliştirdiğini ifade eden Kulaklılaya, "Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki sorumlulukları ve doğal nüfuzu, yumuşak güç unsurlarını kullanmada kolaylık sağlıyor." dedi.