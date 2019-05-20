Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinden iftar programı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği tarafından başkent Tahran'da iftar programı düzenlendi
Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs'ün ev sahipliğinde verilen iftar yemeğinde ülkede yerleşik Türk iş adamları ve Türk kurumlarından yetkililer katıldı.
Büyükelçi Örs, yaptığı kısa konuşmada ramazan ayının önemine değinerek bu vesileyle İran'daki Türk iş adamlarıyla beraber iftarı açmak istediklerini söyledi.
Ülkedeki Türk iş adamlarının yoğun katılım gösterdiği programda Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mecit Can, iftardan önce Kur'an-ı Kerim okudu ve yenilen yemeklerin ardından şehitler için dua edildi.
İftarda, konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.
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