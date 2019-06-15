HABER

"Türkiye'nin yüzde 7'si Hepatit B taşıyıcısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:10 | Son Güncelleme

KLİMİK Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk: "Toplumumuzun yaklaşık yüzde 7’si Hepatit B taşıyıcısı. 750 bin civarında da kronik Hepatit C hastamız var" - "Kronik Hepatit C günümüzde tam olarak tedavi edilebilen bir enfeksiyondur. Bu hastalıkta yüzde 100 kür sağlayabiliyoruz. Hepatit B'de ise aşıyla korunma şansımız var"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Çalışma Grup Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk, toplumun yüzde 7’sinin Hepatit B taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Demirtürk, bir termal otelde düzenlediği toplantıda, 11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu'nda üç gün boyunca viral hepatitlerle ilgili tanı, tedavi ve korunma yöntemlerini tartışacaklarını söyledi.

Türkiye'de kronik Hepatit B hastalığının kronik Hepatit C'ye göre daha fazla görüldüğünü vurgulayan Demirtürk, şunları belirtti:

"Toplumumuzun yüzde 7'si Hepatit B taşıyıcısı. 750 bin civarında da kronik Hepatit C hastamız var. Kronik Hepatit C günümüzde tam olarak tedavi edilebilen bir enfeksiyondur. Bu hastalıkta yüzde 100 kür sağlayabiliyoruz. Hepatit B'de ise aşıyla korunma şansımız var. Özellikle risk gruplarını aşılayarak hastaları da tedavi ederek Hepatit B’nin önüne geçmeye çalışıyoruz. Hastalar yaklaşık üç aylık bir tedavi sürecinde sağlığına kavuşturuluyor. KLİMİK çalışma grubu olarak bu konuyla ilgili bir araştırmada yürüttük. Bin 500'e yakın hasta üzerinde yaptığımız araştırma sonucunda hastaların yüzde 99'unda tam yanıt sağladık. Burada önemli olan ise hastalara ulaşabilmektir."

Hastalıkla ilgili toplumda bilinirliği artırmak ve bir farkındalık yaratmak istediklerini anlatan Demirtürk, ülkede en büyük sorunun rahatsızlığı bulunduğunu bilmeyen insan grubu olduğunu bildirdi.

Hepatitlerin böyle bir durumu olduğunu aktaran Demirtürk, bazen hastalığı tesadüfen tespit ettiklerini dile getirdi.

KLİMİK Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Süha Tekin de Türkiye'nin farklı şehirlerinde sempozyumlar yaptıklarını ifade etti.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Milli Eğitim Müdüründen 50 yaşında üniversite bitiren şoförüne sürpriz kep töreniMilli Eğitim Müdüründen 50 yaşında üniversite bitiren şoförüne sürpriz kep töreni
Uşak’ta 21 bin 126 aday YKS’ye girdiUşak’ta 21 bin 126 aday YKS’ye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hepatit B Hepatit C KLİMİK Prof. Dr. Neşe Demirtürk

En Çok Okunan Haberler

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.