"Türkiye'yi dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi haline getirdik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'yi, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi haline getirdik. Birçok alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık." ifadelerini kullandı. AK Parti'nin kuruluşunun 18'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Karaaslan, partilerinin kuruluşundan itibaren vatandaşın umudu ve güveninin adresi olduğunu belirtti. Karaaslan, mesajında şunları kaydetti: "14 Ağustos 2001’de, ülkemizde adalet ve kalkınma ihtiyacının gereği olarak, siyasi hayatı boyunca daima milletin sesine kulak veren, siyasetini milletle birlikte ve sorumlulukla yapmayı ahlak edinen Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan AK Partimiz kuruluşundan kısa bir süre sonra gerçekleşen seçimlerde elde ettiği büyük başarıyla milletimiz nezdinde ne denli büyük bir umut ve güvenin adresi olduğunu göstermiştir. İktidara geldiğimiz günden bu yana, taşıdığımız görev bilinciyle ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarından başlamak üzere çözüm bekleyen meseleleri hızla gündemimize alarak tüm kadrolarımızla birlikte ülkemizi kalkındırmak, milletimize daha iyi hizmetler sunmak için çalıştık. Girdiğimiz tüm seçimlerden aziz milletimizin teveccühü, takdiri ve güçlü desteğiyle çıktık."

18 yıllık dönemde Türkiye’de geçmişle kıyaslanamayacak dev adımlar atıldığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti: "Daha önce hayal dahi edilemeyen hamleleri hayata geçirdik, hak ve özgürlüklerden yatırım ve hizmetlere çok geniş̧ bir yelpazede ilerleme sağladık. İstihdamda, turizmde, ihracatta, sosyal politikalarda, eğitimde, sağlıkta, savunmada yakaladığımız ve daha da ileri taşıdığımız hedeflerimizle büyük başarılar elde ettik. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmanın, milletimizi daha iyi hizmetlerle buluşturmanın mücadelesi içinde olduk. Türkiye'yi, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi haline getirdik. Birçok alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı 2023'te ülkemizi daha iyi noktaya taşımak için 2023 hedeflerini ortaya koyduk ve bu hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimize yararı olmayan birtakım söylemlerle vakit kaybetmek yerine milletimizin gündemine odaklandık ve verdiğimiz sözleri tuttuk."