"Türkiye'yi hem BM'de hem AB'de temsil edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Genel Başkanı Ferhat Bozçelik, Türkiye AB ilişkilerinin gelişmesi noktasında diplomatik girişimlerde bulunacaklarını belirterek, "Özellikle Türkiye için lobicilik yaparak, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ABD, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Afrika ülkeleriyle derin ve köklü ilişkiler kurulması, ekonomik, sosyal ve kültürel iş birlikleri, ortak yatırımlar gibi pek çok alanda çalışacağız. Kısacası DMW olarak, Türkiye'yi hem Birleşmiş Milletler'de hem AB'de hem de diğer ülkelerde temsil edeceğiz." ifadesini kullandı. Ferhat Bozçelik oy birliği ile Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) genel başkanı seçildi. Bir otelde gerçekleştirilen devir teslim törenine DMW eski Genel Başkanı Prof. Dr. Gunther Meinel'in yanı sıra, siyaset, iş ve akademi dünyasının önemli isimleri katıldı. Meinel, burada yaptığı konuşmada, başkanlık görevini 19 yıl onurla taşıdığını belirterek, "Başkanlık seçimi için farklı ülkelerden, diplomat adaylar vardı. Ancak ben 'Başkan Türkiye’den olmalı.' diye ısrar ettim. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Güçlü bir Türkiye var. Sesini duyuran, ekonomisi güçlü, dışarıdan gelen baskılara boyun eğmeyen bir Türkiye. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Şu andaki siyasetçiler bunu görmek istemiyor ancak yakında AB bunu anlayacak." değerlendirmesini yaptı. Bunlar da ilginizi çekebilir Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama... Aydın'da CHP ve İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı Şenlik havasında bisiklet keyfi

Bozçelik'in çok büyük işlere imza attığını, büyük projeler gerçekleştirdiğini aktaran Meinel, şunları kaydetti: "DMW’nin başkanlığına Türkiye’den Ferhat Bozçelik’in gelmesi gerektiğine inandım ve savundum. Bozçelik, DMW adına çok büyük işlere imza attı. Türkiye’de önemli projeler gerçekleştirdi. AB ile Türkiye arasında 'köprü' vazifesi gördü. Lobicilik yaptı ve diplomatik girişimlerde bulundu. Üstelik bunu sadece Türkiye için değil, KKTC için de yaptı. Başkanlık devir-teslim töreninin İstanbul’da yapılmasını istedim. Ben her zaman Türkiye'yi çok sevdim. Kalbim daima Türk olarak atıyor. Başkanlığı gururla, Ferhat Bozçelik’e devrediyorum. İçim çok rahat." - "Türkiye adına büyük başarı" Ferhat Bozçelik ise DMW Genel Başkanı Meinel’in yerine seçilmekten dolayı gururlu olduğunu belirtti. Yaklaşık 10 yıldır DMW'nin içinde olduğunu hatırlatan Bozçelik, "10 yıl boyunca hem Türkiye başkanlığını hem de Avrupa başkan yardımcılığını yürüttüm. Avrupalı dostlarımın bir Türk olarak bana inanarak ve güvenerek genel başkan seçmeleri büyük bir ayrıcalıktır, şereftir. Sayın Meinel de her zaman bizim kurucu onursal başkanımız olarak kalacaktır." ifadesini kullandı.

"Böylesine önemli uluslararası, saygın bir kuruluşun genel başkanı olmak, benden ziyade Türkiye'nin başarısıdır." değerlendirmesini yapan Bozçelik, "Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'e akredite olan DMW sayesinde, AB ve BM’de yapılan bütün toplantılara katılma hakkını kazandık." bilgisini verdi. Bozçelik şöyle devam etti: "Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve diğer AB kurumlarında yılda ortalama 80'den fazla toplantı oluyor. Ekonomi zirveleri ile enerji, sağlık, eğitim, sanayi, kültür, çevre, yatırım, bankacılık, finans, savunma, kalkınma, dış politika gibi farklı konularda sürekli toplantılar, konferanslar, paneller yapılıyor. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'de çok önemli toplantılar var. Biz bu toplantıların tümüne DMW sayesinde katılma hakkına sahip olacağız. Ayrıca AB hibesi sağlama, hibeleri kaynağından takip etme, proje geliştirme, proje ortaklıkları kurma konusunda, Türkiye'de kamu kurumlarına, belediyelere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına destek olacağız."