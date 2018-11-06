Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, "Büyük İpek Yolu, barışın tesis edilmesi, uluslararası ticaretin gelişmesi, halklar arasındaki münasebetlerin gelişmesi bakımından büyük önem arz etmektedir." dedi. Türkmenistan'da 2018 yılının "Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun Kalbi Yılı" ilan edilmesi ve Kastamonu'nun "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olması dolayısıyla Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, "Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun Kalbi Konferansı" düzenlendi. Konferansta, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un "Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun Kalbi" adlı kitabının tanıtımı da yapıldı. Büyükelçi Amanlıyev, konferansta yaptığı konuşmada, Türkmenistan'da son yıllarda pek çok büyük gelişme sağlandığını söyledi. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un Türkmen halkının tarihi, kültürü, sanatı, sosyal ve ekonomik hayatı, geçmişi ile bugünü hakkında çok değerli eserler kazandırdığını anlatan Amanlıyev, "Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun Kalbi" adlı kitabın da büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Kitabın büyükelçilikleri ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Türkçe olarak da yayımlandığına işaret eden İşankuli Amanlıyev, "Türkmenistan Devlet Başkanı'nın bu kitabı, Türkmenlerin geçtiği tarihi yolu doğru şekilde değerlendirmeye, kendine has milli kültürel özelliklerini, gelenek göreneklerini, örf adetlerini, hayat sütunlarını tanımaya, dünyanın bilimsel, ekonomik ve kültürel gelişim sürecine yaptığı muazzam katkıyı derin şekilde idrak etmeye imkan sunmaktadır. Büyük İpek Yolu, barışın tesis edilmesi, uluslararası ticaretin gelişmesi, halklar arasındaki münasebetlerin gelişmesi bakımından büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı. Amanlıyev, "Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun Kalbi" kitabın içeriği hakkında da bilgi verdi. - "İpek Yolu, 'ilk küresel ekonomik faaliyet' diyebileceğimiz güzergahın ifadesidir" Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz de Türk dünyasının büyük ve önemli bir coğrafya olduğuna dikkati çekti. Bu coğrafyanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getiren Karadeniz, şöyle devam etti:

"Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması, tarih içerisinde uzun yıllar birbirinden ayrı kalmış ama gönlü, yüreği bir olan, aynı kan bağına sahip insanların kültürel ve daha duygusal olarak birbirlerine bağlanmalarını sağlayacaktır. Birbirlerini tanımalarını sağlayacaktır. Bizim 1 yıldır yaptığımız etkinliklerin de özü, amacı budur. Gerçekten de Türkmenistan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a daha çok yakınlaştık. Azerbaycan'ı daha iyi tanıdık. Onlar da bize daha çok yaklaştı. Ülkemizde öğrencileri okutmamız da ayrı bir kaynaşma aracı." İpek Yolu'nun tarihi süreç içerisinde önemli bir güzergah olduğunu vurgulayan Vali Karadeniz, "Aslında 'ilk küresel ekonomik faaliyet' diyebileceğimiz güzergahın ifadesidir. Bu güzergah halen potansiyelini koruyor. Bu güzergahın yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi, hem bu güzergah üzerindeki ülkelerin güçlenmesini sağlayacak hem de yakınlaşmaya güç katacaktır. İpek Yolu'nun bir ayağında Çin, öbür ayağında Türk Cumhuriyetleri var. Türk Cumhuriyetlerinin her biri ne kadar güçlü olursa, Türk dünyası da o kadar güçlü olacak." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise İpek Yolu'nun en önemli güzergahlarından birinin Türkmenistan olduğunu dile getirdi. İpek Yolu'nun yüzyıllarca ticaretin kalbi olduğunu vurgulayan Aydın, şunları söyledi: "İpek Yolu, milletlerarası kültür ve medeniyet alışverişine de vesile olmuştur. Bu manada İpek Yolu'nun fonksiyonu çok fazladır. Türk dünyasının daha fazla söz sahibi olacağı şekilde İpek Yolu'nun dizaynı bizim için çok mühimdir. Bugün sadece Çin'in kontrolünde bir İpek Yolu, başka milletlerin tercihi olamaz. Dolayısıyla Türkmenistan'ın İpek Yolu üzerindeki çalışmaları bizim için, Türk dünyası için, İslamiyet ve bütün dünya için önemlidir. Türkiye son zamanlarda, olmadığı kadar kendi coğrafyasına açılmıştır. Biz Asya, Afrika ve Avrupa projeksiyonu dahilinde olan bir millet ve devletiz. Türk dünyası kalbimizin merkezidir. Türk birliği, İslam birliği olmadan dünyanın huzur bulması mümkün değildir." TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Türkmenistan'ın TÜRKSOY'un kurucu ve en aktif üyeleri arasında bulunduğuna işaret ederek, Türk kültürüne hizmet eden eserlerin yayımlanması ve tanıtılmasının en fazla önem verdiği konular arasında yer aldığını dile getirdi.