Türkmenistan’ın turizm ve ticaret üssü Avaza

TÜRKMENBAŞI (AA) - Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki "turizm üssü" Avaza bölgesi, lojistik altyapısı, limanı ve bölgenin stratejik konumuyla uluslararası ticaret açısından da önem taşıyor.

Turizmin geliştirilmesi amacıyla inşasına 2007'de başlanılan ve 2011 yılında tamamlanan bölge turistlerin ilgisini çekiyor. Uluslararası ölçekte organizasyonlar gerçekleştirilen Avaza bölgesinde, havanın kararmasıyla turistik tesislerde başlayan ışık gösterisi ziyaretçilere adeta görsel bir şölen sunuyor.

Avaza bölgesinin dünya ticaretine açılan önemli yapılarından ve Türkmenistan’ın ekonomik stratejilerinden birisi olarak hayata geçirilmiş olan Uluslararası Türkmenbaşı Limanı'nın inşası 2018 yılında bir Türk şirketi tarafından tamamlandı.

İpek Yolu güzergahında bulunması ve Asya'dan Avrupa'ya kolay geçiş sağlaması açısından önemli bir konuma sahip olan Türkmenbaşı Limanı, uluslararası ticaret açısından önemli bir bağlantı noktası olma özelliği taşıyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 1. Hazar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, bölgenin uluslararası ticaret açısından Asya ve Avrupa arasındaki stratejik konumuna dikkati çekerek, Avaza’nın ve Hazar bölgesinin, uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri haline geleceğine işaret etmişti.

Söz konusu programa katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Avaza'nın kıyısının bulunduğu Hazar bölgesi için “Çin ile Avrupa arasındaki en önemli geçiş noktası” ifadelerini kullanmıştı.

