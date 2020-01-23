HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkmenler BP'nin Kerkük petrol sahasından çekilmesinden endişeli

Türkmenler BP'nin Kerkük petrol sahasından çekilmesinden endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 21:32 | Son Güncelleme

Türkmenler BP'nin Kerkük petrol sahasından çekilmesinden endişeli

KERKÜK (AA) - Türkmenler, Irak'ın Kerkük kentindeki petrol sahasında geliştirme çalışması yapan İngiliz enerji devi BP'nin (British Petroleum) kentten çekilmesinden endişeli.

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BP'nin saha geliştirme çalışmalarını yaptığı Kerkük'ten çekilmesinden dolayı endişe duyduklarını söyledi.

BP'nin saha çalışma sözleşmesinin Irak Petrol Bakanlığı tarafından yenilenmemesini "olumsuz bir gelişme" olarak değerlendiren Turan, bu durumun kente yönelik "istikrarsızlık" algısı yarattığını ifade etti.

Turan, bu tür enerji devi şirketlerin kentteki faaliyetlerine son verilmesinin diğer uluslararası şirketleri de buradan uzaklaştıracağını belirtti.

Irak Petrol Bakanlığının aldığı bu kararın siyasi olduğunu söyleyen Turan, bunun Kerkük petrol sahasının geliştirilmesini engellemeye yönelik bir adım olduğunu dile getirdi.

Kürt siyasi partilere bağlı milis güçlerin yıllar önce bu tür uluslararası şirketlerin Kerkük'te yatırım yapmasına engel olduğunu belirten Turan, söz konusu siyasi partilerin Kerkük petrolünü ele geçirme planları olabileceğini söyledi.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, BP ile bakanlık arasındaki saha çalışma sözleşmesinin yenilenmediğini belirterek, "Sözleşmenin yenilenmemesi üzerine BP şirketi, Kerkük petrol sahalarından çekildi." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'nin BP Anonim Şirketi ile Irak Petrol Bakanlığı arasında 2013'te bir anlaşma yapılmış ancak ülkede devam eden DEAŞ terörü nedeniyle bu anlaşma aktifleştirilememişti. Anlaşma, Irak merkezi hükümetine bağlı Kuzey Petrol Şirketi'nin petrol sahasının geliştirilmesi ve ihracatın artırılmasını hedefliyordu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının sona ermesinin ardından 18 Ocak 2018'de anlaşma resmen tekrar hayata geçirildi.

Ülkenin güney, orta ve kuzey kesimlerindeki petrol sahalarında dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda önemli şirket faaliyet gösteriyor.

Irak'ta petrol aramalarına en erken başlayan ülkeler arasında yer alan İngiltere'nin petrol devleri BP ve Shell, Kerkük ve Basra'daki petrol yataklarında faaliyet gösteriyor. Bu şirketleri Basra'da ABD'li ExxonMobil takip ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ise ülkenin güneyindeki Basra, Meysan, Vasıt ve Diyala vilayetlerindeki gaz ve petrol sahalarında çalışmalar yürütüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Gaziosmanpaşa’da yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendiGaziosmanpaşa’da yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi
Rusya Devlet Başkanı Putin: "İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız"Rusya Devlet Başkanı Putin: "İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BP ırak Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

Çin'de virüs kaosu! İki kent kilit altında, gıda stoklanıyor!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

Horoz kendisini zorla dövüştüren sahibini öldürdü!

Horoz kendisini zorla dövüştüren sahibini öldürdü!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağladı ama kurtulamadı! Kahramanmaraş'taki kan donduran cinayeti böyle planlamışlar

Ağladı ama kurtulamadı! Kan donduran cinayeti böyle planlamışlar

Türk Harb-İş Sendikası'ndan İncirlik'teki işçi kıyımına tepki!

İncirlik'teki işçi kıyımına tepki! 469 işçi çıkarılmıştı

Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti

Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti

ABD Dışişleri Bakanlığından "Çin'e seyahat ederken dikkatli olun" uyarısı

ABD'den Çin'e seyehat uyarısı!

Tansiyon yine tırmanıyor! Trump'ın sözleri sonrası İran'dan sert açıklama!

Trump'ın sözleri sonrası İran'dan sert açıklama!

İsrail basının iddiası gündeme bomba gibi düştü! Gözler Beyaz Saray'a çevrildi

İsrail'in iddiası sonrası gözler Beyaz Saray'a çevrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.