Turkovac: Acil kullanım onayı için başvuru yapılan yerli aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını ve aşının yıl bitmeden yaygın kullanıma girmesini umduklarını söyledi.

Bakan Koca, 25 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada "Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Koca, yerli aşıyla ilgili daha önceki açıklamasında da "Bir tesiste üretimine başladığımız Turkovac aşımız ikinci bir tesiste de seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayında seri üretime geçebiliriz" diye konuşmuştu.

Turkovac hakkında ne**ler biliniyor?**

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran'da yerli Covid-19 aşısının 3. faz çalışmalarının başladığını ve aşıya "Turkovac" adı verildiğini duyurmuştu.

Aşıya Türkçe ve İngilizce "vaccine" kelimesinin birleşimi ile Turkovac adı verildi.

Sinovac gibi inaktif bir aşı olan Turkovac, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirildi.

Turkovac'ın 3. faz çalışmaları Haziran ayı sonunda başlamıştı. Bu aşamada aşı, binlerce kişi üzerinde test ediliyor.

3. faz çalışmaları kapsamında aşının İstanbul'da gönüllüler üzerinde denenmesine Temmuz başında, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmasına ise 26 Ağustos'ta başlanmıştı.

100 milyon doza ulaşıldı

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin 25 Kasım itibarıyla aşıda 100 milyon doza ulaştığını söyledi.

Koca, "Kutlanmaya değer bir gün. 100 milyon doz, 84 milyona hayırlı olsun" dedi.

Toplum bağışıklığının ancak tam doz aşıyla sağlanabileceğini vurgulayan Koca, ilk doz aşısını olup ikinci dozu olmayan 11,3 milyon kişi bulunduğunu hatırlatarak, "İlk doz ilk adımdır, ilk adımdan sonuç almayı ummak yanlış olur" diye konuştu.

Bakan Koca ayrıca şu an Covid nedeniyle yatan hastaların bir kısmının aşıları tamamlanmamış olan kişiler olduğunu belirterek "Aktif hastaların yüzde 90'a yakını aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor" dedi.

Koca, aşısı tamamlanmış kişiler tanımını ise, "iki doz Sinovac aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu yaptırmış veya iki doz mRNA aşısını yaptırmış kişidir" şeklinde yaptı.

Sağlık Bakanlığı, inaktif aşıları şu şekilde tanımlıyor:

Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.

Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.

Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.

Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.

2-8°C'de saklanabilir.

Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 100 milyon doz aşıya rağmen vaka sayısının neden hala yüksek olduğu sorusunu soran Bakan Koca, "Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam doz koruyuculuğuna toplumun büyük kısmı sahip değil. Tedbirleri eskisi gibi sürdürmüyoruz. Virüsün yeni varyantları yayılıyor, sonuçları riskler doğuruyor" diye cevap verdi.