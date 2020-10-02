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Türksat 5A uydusu teslim alındı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2020 11:36 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5A uydusunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındığını açıkladı.

Türksat 5A uydusu teslim alındı

Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A’nın 30 Kasım’da uzaya gönderileceğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Türksat 5A uydusunu teslim aldık. 30 Kasım’da da inşallah uzaya fırlatacağız. Yine Türksat 5B uydusunu da 2021’in ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi ve fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 6A uydumuz için de çalışmalar devam ediyor. Kendi mühendislerimiz tarafından yerli ve milli olarak üretilen uydumuzu da inşallah 2022 yılı içinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz” dedi.

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Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasının ABD Florida’da bulunan Cape Canaveral’daki fırlatma merkezine gönderileceğini bildiren Karaismailoğlu, bu uydunun yaklaşık 1 ay sürecek hazırlıklar sonrasında Falcon 9 roketi ile 30 Kasım’da uzaya fırlatılacağını kaydetti.

TÜRKSAT 5A UYDUSUNUN 2021 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİ İÇİNDE HİZMETE BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ

Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde müthiş bir vizyon geliştirdik. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve Türksat 5A uydusunun 2021 yılının ikinci çeyreği içinde hizmete başlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

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31 DOĞU YÖRÜNGESİNDEKİ HAKLARIMIZI 30 YIL KORUYACAK

31 Doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusunun manevra ömrü ile Türkiye’nin 31 Derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacağını da vurgulayan Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “10 kW faydalı yük gücü ile hizmete girdiğinde Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak. Uzay teknolojileri konusunda da inşallah bundan sonra teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmek için canla başla bütün milletimizle birlikte çalışıyoruz."

İHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
üzerine beyaz tül örtelim de bizim olduğu belli olsun
hayırlı olsun inşallah
komedi türkiye 18 yıl da 15 tirilyon dolar yenmiş ne hikmetse tüm yenilikler 2022-2023 de hizmete girecek
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