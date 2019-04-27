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TÜRKSAV ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:21 | Son Güncelleme

TÜRKSAV ödülleri sahiplerini buldu

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) tarafından düzenlenen "Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri" sahiplerini buldu.

Türk Tarih Kurumunda 23'üncüsü düzenlenen programda Türk dünyasına hizmet etmiş kişi ve kurumlara ödül verildi.

Törene AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, TÜRKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin ve ödül sahipleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Battal, dünyanın son 100 yılda büyük sıkıntılar çektiğini belirterek, "TÜRKSAV, Türk dünyasının yazarlarını ve sanatçılarını merkeze alarak büyük bir hinterlant içerisinde önemli bir hayalin peşinden koşuyor." dedi.

Çelik ise Türk dünyasının tanınması ile ilgili etkinliklerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Behiç Çelik, Türk dünyasındaki yerel yönetimler meselesinin çalışılmamış bir konu olduğunu vurgulayarak, Mete Han'ın 2 bin 200 yıl önce bugünkü Pekin'den Hazar kıyılarına en az 20’nin üzerinde sıfırdan kent kurduğunu ve o dönemde dış politika, kentleşme, maliye ve adliye gibi alanları oluşturduğunu anlattı.

Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinin gelişiminde oynadığı önemli rol dolayısıyla ödül alan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly da "Bu ödülü hem Kazakistan olarak hem de Avrasya'nın başarılı diplomasisinde barış ve huzur, çok yönlü Avrasya'da istikrar ve kalkınma adına ve Kazak diplomasisi adına alıyorum. Böyle bir kutlu kervana katılmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çünkü bu ödülü daha önce kurucu Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev ve Süleyman Demirel almıştı." şeklinde konuştu.

Saparbekuly, Nazarbayev'in Türk dünyasında birleştirici ve aktif siyaset yapmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

- "Türk dünyası bir kültür dünyasıdır"

Akengin ise "TÜRKSAV'ın Türk dünyası kavramını gündemde tutma ihtiyacından dolayı kurulduğunu anlattı.

Türk dünyasının bir kültür dünyası olduğuna vurgu yapan Akengin, "Bir yerde bilim gerilemişse kültürde gerileme vardır. Bir yerde siyaset tökezliyorsa kültüründe gerileme vardır. Ekonomi tökezliyorsa kültürel bir gerileme vardır. Mesela, devlet adamlığı bir kültür kavramıdır. Ticari hayatta dürüstlük bir kültür kavramıdır. 'Doğru, dürüst ol.' demekle olmuyor bu iş. İşte onun için kültürde yozlaşma oluyorsa diğer alanlarda da yozlaşma olmaktadır. Bu nedenle Türk dünyası bir kültür dünyasıdır diyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu bozkırlarında başlayan Türk dünyasının dirilişinin Orta Asya bozkırlarında devam ettiğini söyleyen Akengin, Kazakistan'ın kurucusu Nursultan Nazarbayev'in de bu direnişin sembolik lideri olduğunun altını çizdi. Bu yıl farklı bir ödülü devreye sokacakları bilgisini veren Yahya Akengin, "Bu sebeple ilk ödülümüzü Nazarbayev'e vermeye karar verdik. Kısa bir sürede Nur Sultan'da bu ödülü kendisine vermeyi düşünüyoruz." dedi.

- Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından Büyükelçi Saparbekuly'ın yanı sıra Irak Türkmenlerinin mücadele ve sorunları için çalışmalar yürüten Irak Türkmen Cephesi Temsilcisi Mehmet Tütüncü adına bir temsilcisine, Kıbrıs Türklerinin mücadelesinde üstlendikleri rol nedeniyle Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)-Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora'ya ödülleri takdim edildi.

Programda ayrıca, Çanakkale Savaşı ile ilgili eserlerin yer aldığı Hollanda'daki Atatürk ve Çanakkale Müzesi kurucusu Bülent Türker'e, Suriye Türkmenlerinin mücadelesi ile ilgili eserleri ve çalışmaları nedeniyle Suriye Türkmen Meclisi Danışma Kurulu Üyesi İsmet Bozoğlan'a da ödül verildi. TRT'de yayınlanan Kut'ül Amare cephesinde yaşanan tarihi olayların anlatıldığı Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi de ödüle layık görüldü.

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