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Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz aylarının tadına doyum olmayan meyve ve sebzelerini kışın da yiyebilmek için turşu kurmaya ne dersiniz? Salatalık, lahana, domates, erik, biber gibi meyve ve sebzelerden ayrılmak istemiyor musunuz? O zaman turşu tam size göre! Turşu ile kendinize sağlıklı bir öğün yaratabilir ya da yemeklerinizi süsleyebilirsiniz.

Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan turşu, çeşitli sebze ve meyvelerin sirke ve salamuradan oluşan tuzlu su içerisinde fermantasyona uğrayarak dayanıklı hale gelmesinden oluşur. Kuru fasulye ve bakliyat yemeklerinin en önemli eşlikçisi olan turşu, sofranızın lezzetini artırır.

HEM LEZZETLİ HEM FAYDALI

Kış aylarının soğuğunda sofralarınızı ısıtan turşu, sayısız faydaya sahip. Dikkatli tüketilmesi gereken turşu ile vücudunuzdaki problemlere çözüm bulabilir ve damağınızı şenlendirebilirsiniz.

  • Sebze ve meyveler içerisinde yer alan vitamin, mineral ve antioksidan zenginliği bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar. Soğuk algınlığına karşı kalkan görevi görür.

  • Bakteri açısından zengin olan turşu, bağırsak florasının güçlenmesine destek olur. K ve B vitaminleri ile de sinir sistemi ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yaratır. İçeriği sayesinde, kış mevsiminin gri havasında sizi depresyona girmekten kurtarır.

  • Yüksek miktarda life sahip olan turşu, yemeğin yanında tüketildiğinde, insülin salınımını ve kan şekerini düzenler.

  • Antioksidan etkisiyle vücudunuzdaki serbest radikallere karşı güçlü bir şekilde mücadele ederek sizi kansere karşı korur.

  • Tokluk süresini uzatan turşu, içerisindeki asit ile metabolizmayı hızlandırıp kabızlığa karşı da olumlu etkisini sürdürür. Düşük kalorili olan turşu diyet yapanların lezzetli kurtarıcısı olur.

  • Turşu içerisinde bulunan vitamin ve mineraller ile kalp ve damar sağlığınızı korur.

    • TURŞU YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

    Turşu kurarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Adımları doğru bir şekilde uyguladığınızda, tadına doyum olmayan lezzetli mi lezzetli bir sonuç ile kendinizi ve sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

    • Seçtiğiniz sebze ve meyvelerin diri, taze ve zedelenmemiş olmasına dikkat etmeniz gerekir. Çürümeye başlamış sebze ve meyveler içerisinde zararlı bakteri bulundurabileceği için gıda zehirlenmesine neden olabilir.

    • İri taneli kaya tuzu kullanarak turşunun yumuşamasının önüne geçebilirsiniz.

    • Damak tadınıza uygun bir turşu için tuz ayarı çok önemli. Az tuz eklerseniz, su bulanıklaşıp turşuda yumuşama olabilir. Tuzu fazla olursa da, turşunun olgunlaşma süresi uzar ve tadı acı olup içerisinde su tutabilir.

  • Turşuyu temiz cam kavanoz içerisine kurarak karanlık ve serin bir ortamda, 4 ile 6 hafta arasında bekletmeniz turşunun kıvamını almasını sağlar.

  • Tuzlu suyu kavanozda bulunan sebze ya da meyvelerin üzerine dökerken hava kabarcığı kalmamasına dikkat etmeniz gerekir. Suyu döktükten sonra kavanozun ağzını yarı açık bir şekilde 8 saat bekleterek havanın boşalmasını sağlayabilirsiniz.

  • Turşuyu kurup belirli aralıklarla üzerinde beyaz bir tabaka oluşup oluşmadığını kontrol edebilirsiniz. Tabakayı almazsanız, turşunun bozulmasına neden olabilirsiniz.
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