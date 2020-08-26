Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Yüksek miktarda life sahip olan turşu, yemeğin yanında tüketildiğinde, insülin salınımını ve kan şekerini düzenler.

Bakteri açısından zengin olan turşu, bağırsak florasının güçlenmesine destek olur. K ve B vitaminleri ile de sinir sistemi ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yaratır. İçeriği sayesinde, kış mevsiminin gri havasında sizi depresyona girmekten kurtarır.

Sebze ve meyveler içerisinde yer alan vitamin, mineral ve antioksidan zenginliği bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar. Soğuk algınlığına karşı kalkan görevi görür.

Kış aylarının soğuğunda sofralarınızı ısıtan turşu, sayısız faydaya sahip. Dikkatli tüketilmesi gereken turşu ile vücudunuzdaki problemlere çözüm bulabilir ve damağınızı şenlendirebilirsiniz.

HEM LEZZETLİ HEM FAYDALI

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan turşu, çeşitli sebze ve meyvelerin sirke ve salamuradan oluşan tuzlu su içerisinde fermantasyona uğrayarak dayanıklı hale gelmesinden oluşur. Kuru fasulye ve bakliyat yemeklerinin en önemli eşlikçisi olan turşu, sofranızın lezzetini artırır.

Antioksidan etkisiyle vücudunuzdaki serbest radikallere karşı güçlü bir şekilde mücadele ederek sizi kansere karşı korur.

Tokluk süresini uzatan turşu, içerisindeki asit ile metabolizmayı hızlandırıp kabızlığa karşı da olumlu etkisini sürdürür. Düşük kalorili olan turşu diyet yapanların lezzetli kurtarıcısı olur.

Turşu içerisinde bulunan vitamin ve mineraller ile kalp ve damar sağlığınızı korur.

TURŞU YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Turşu kurarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Adımları doğru bir şekilde uyguladığınızda, tadına doyum olmayan lezzetli mi lezzetli bir sonuç ile kendinizi ve sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.