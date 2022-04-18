TUS kontenjanları bugün açıklanır mı? ÖSYM Sağlık Bakanlığı 2022 TUS kontenjanları açıklaması geldi mi?

TUS kontenjanları bugün açıklanır mı? ÖSYM 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bin 500’e yakın uzmanlık kadrosunun belirlenmiş olacağı TUS sonuçlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. TUS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TUS kontenjanları da belirlenmiş olacak. Peki; TUS kontenjanları bugün açıklanır mı? İşte merak edilen soruya verilen son cevap.

TUS KONTENJANLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı. Son 1.5 yıldan bu yana en düşük düzeye geldi. Dün 17 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kronik bir hastalığı olmayan bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Kronik hastalığı olanların kendilerini korumaları önemli. Hatırlatma dozları önemli. Kısıtlamaların değil, kişisel korumanın olduğu bir döneme giriyoruz.

Uzmanlık sınavı kontenjanlar açıklandığında açıklanmış oluyor idi. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabilir. 11 bin 500'e yakın uzmanlık kadrosu açıklanmış olacak."

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu bilgileri paylaşmıştı:

8 Nisan'da Meclis’te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

SONUÇ: 1

Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.

SONUÇ: 2

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 3

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.

SONUÇ: 4

Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 5

Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 6

Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.

SONUÇ: 7

İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.

SONUÇ: 8

Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına “Asistanlıkta Adalet” kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak.



